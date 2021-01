Amici 20: Alessandra Celentano caccia Elena D’Amario dall’aula – VIDEO

Ad Amici 20 è scoppiata la lite tra l’insegnante di danza Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D’Amario: ecco per quale motivo.

Amici 20, come ogni giorno, tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo mostrando loro i progressi e le attività dei protagonisti di quest’anno. Quest’edizione, come quelle che l’hanno preceduta, mantiene un tono piuttosto neutro tra i ragazzi, concentrati a poter migliorare le proprie abilità artistiche in modo tale da guadarsi il loro meritato posto nella fase serale della trasmissione, sperando di poter diventare un’artista affermato dopo la fine di quest’esperienza.

Spesso però gli insegnanti, o comunque gli addetti ai lavori, non sono fatto d’accordo tra loro e finiscono con il litigare al fine di difendere il proprio prediletto. Questo è quello che accaduto qualche ora fa, in quanto è avvenuta un’inaspettata lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario. La ballerina professionista ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito alle correzioni apportate dall’insegnante alla concorrente Rosa, ma lei non ha reagito bene tanto da cacciarla, in maniera manco tanto velata, dall’aula.

Elena D’Amario ed Alessandra Celentano litigano ad Amici 20

Elena D’Amario ha fatto notare che le correzioni fatte da Alessandra Celentano non possono essere apportate nell’immediato. In quanto il corpo della concorrente non è mai stato abituato a fare quel preciso movimento con i propri muscoli e per questo motivo ha bisogno di tempo per poter mettere in pratica determinate correzioni.

“Rosa non ha di certo bisogno di un avvocato difensore e ti ricordo che tu sei qui soltanto per assistere alla prove” ha dichiarato Alessandra Celentano ad Amici 20, tra l’altro la padrona di casa Maria De Filippi di recente ha fatto una rivelazione sul programma che ha spiazzato tutti. “Questi sono i miei metodi di insegnamento e tu non mi stai portando rispetto e ti faccio uscire dalla sala. Devi rimanere al tuo posto Elena“ ha aggiunto visibilmente irritata. “Vuoi che ti chieda di uscire? Non mi va di perdere”.

“Volevo farle notare che Rosa non ha mai eseguito questo tipo di movimento ed è chiaro che i suoi muscoli non si sono ancora abituati ad eseguirlo nel modo più corretto” ha replicato Elena. “Le sue critiche non sono costruttive. Io le sto dicendo soltanto che per Rosa questo è un lavoro totalmente nuovo ed ha bisogno di una maggiore concentrazione” ha proseguito. “Mi sta cacciando dall’aula maestra? Io mi sono semplicemente limitata a dire quello che pensavo, non capisco perché dobbiamo finire con il litigare” ha risposto. “Mi sono permessa di dire certe cose perché conosco la ragazza e so che certe cose non le ha studiate”.

“Ti stai prendendo un ruolo che non ti appartiene. Se io voglio fare delle correzioni ad un’allieva, posso farle e non ho bisogno di certo di dare delle giustificazioni a te” ha replicato la Celentano. “Ora che hai assistito alle prove, ed hai visto quello che dovevi vedere, ed hai detto quello che dovevi dire, puoi andare” ha continuato. “Vuoi continuare ancora a discuterne? Ti ho detto di uscire“ ha aggiunto senza voler ascoltare alcuna spiegazione, ma Elena ha aggiunto le seguenti parole: “Io non volevo mancarle di certo di rispetto, ma semplicemente farle notare una cosa senza creare disagio. Riferirò il tutto a Lorella” ha concluso, facendo probabilmente riferimento a Lorella Cuccarini, insegnante di danza, che è stata difesa da Maria De Filippi.

CELENTANO VS ELENA D’AMARIO pic.twitter.com/GzegGrSbXF — Trash Italiano (@trash_italiano) January 15, 2021

Alessandra Celentano ed Elena D’Amario hanno litigato ad Amici 20 e la clip che ritrae la loro incomprensione, che sicuramente verrà mostrata durante la prossima puntata di sabato, e il popolo del web non ha potuto fare a meno di esprimere la propria preferenza a riguardo. Riuscite ad immaginare chi tra le due ha avuto la meglio tra i telespettatori?