Emma Marrone e la rivelazione choc: insieme a Loredana Bertè pronta per un nuovo progetto. Le due artiste hanno annunciato sui social il duetto che uscirà il 4 giugno.

Emma Marrone dopo aver annunciato con grande gioia l’inizio del suo nuovo tour (è la prima artista a ricominciare a suonare e cantare in giro per l’Italia) ha di nuovo scioccato tutti i fan con un bellissimo annuncio: lei e Loredana Bertè pronte a collaborare insieme.

Le due artiste italiane hanno una grandissima stima e ammirazione reciproca inoltre tra le due vi è un grande affetto alla base. Da questo combo di elementi non poteva quindi che nascere un legame artistico oltre che umano per Emma Marrone a Loredana Bertè.

Dopo il duetto con l’amica e collega Alessandra Amoroso arriva anche quello con Loredana Bertè. Ecco cosa hanno detto le due artiste.

Emma Marrone e Loredana Bertè: insieme in un duetto esplosivo

“Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. – scrive Emma Marrone a corollario di una foto che la ritrae insieme a Loredana Bertè – Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!”

E poi la ex vincitrice di Amici ed ex giudice di X Factor ha aggiunto: “Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock“. Il singolo che uscirà on air il 4 giugno si intitola “Che sogno incredibile”. Non manca la risposta di Loredana alle parole di Emma: “Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock“.

Con il tempo le due cantanti, così diverse ma forse così uguali, sono diventate amiche come il titolo dell’album della signora del rock “Amici non ne ho…ma amiche sì”, in cui ha re-intrerpretato alcuni dei suoi successi più belli con alcune artiste come Emma, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Noemi, solo per citarne alcune. Ora quell’unione sarà anche “musicale”. Noi non aspettiamo altro che ascoltare questo pezzo bomba di due regine della musica.