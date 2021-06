Ami le labbra rosa? Attenta a scegliere la tonalità più giusta per te!

Le labbra rosa è uno dei ‘must have’ del makeup di stagione. Un colore sobrio perfetto da indossare ogni giorno. La scelta della tonalità giusta però, risulta essere fondamentale.

Se siete tra le amanti del rossetto dalla tonalità rosa e vi piace indossarlo in qualsiasi occasione, avrete senza dubbio diverse tonalità di rossetto nel cassetto del makeup. Siete certe che ognuno di quei colori esalti la vostra bellezza in modo impeccabile? In molti casi la risposta è no! Scopriamo come scegliere il rossetto rosa perfetto per ogni tipologia di donna.

Labbra rosa: come scegliere le tonalità perfette per ogni tipologia di donna

Il rossetto è un cosmetico al quale nessuna donna rinuncia ma spesso, soprattutto su tonalità delicate come il rosa, si crea non poca confusione, acquistando d’impulso la tonalità che risulta essere magari perfetta sulla modella o sulla mano, ma una volta applicato sulle labbra si rivela un vero disastro.

Perché si rischia di scegliere spesso una tonalità di rossetto sbagliata per il nostro incarnato? Sicuramente perché non si prendono in considerazione particolari importanti come il sottotono della pelle o il colore dei capelli. Scopriamo le tonalità di rossetto rosa più adatte alle donne bionde, more e rosse.

Labbra rosa: le tonalità perfette per le donne bionde

Le donne bionde che hanno una carnagione medio chiara possono scegliere il loro rossetto rosa preferito tra le tonalità con un sottotono freddo che virino anche a sfumature brillanti come il ciclamino. Il rosa chiaro in tutte le sue tonalità più o meno intense sarà perfetto. Il colore dell’anno sarà il rosa pastello che donerà alla perfezione alle ragazze con capelli, pelle e occhi chiari.

Labbra rosa: le tonalità perfette per le donne more

Per le donne more e con occhi castani, saranno perfetti tutti i rosa con tonalità calde al loro interno ma anche le tonalità più decise. Perfetti i rosa tea, il rosa antico, il rosa nude e naturalmente tutti i fragola fino alle tonalità fluo.

Rossetto rosa: le tonalità perfette per le donne rosse

Per le donne rosse di capelli e con carnagione medio chiara, perfetti tutti i rosa pescati e con una piccola quantità di arancio o corallo al loro iterno. Questi colori esalteranno al meglio la loro bellezza.

