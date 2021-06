La ricrescita dei capelli ti mette ansia? Con questo trucchetto puoi nasconderla!

La ricrescita dei capelli bianchi è una problematica che per chi si tinge si presenta almeno una volta al mese. Con questo trucchetto potrai nasconderla per qualche giorno in modo davvero sorprendente!

Quando arrivano i capelli bianchi colorare i capelli diventa un’esigenza e non più un vezzo per cambiare look e ogni mese, anche a volte ogni tre settimane, si palesa la necessità di ricorrere ad una colorazione o fai da te o dal proprio parrucchiere di fiducia.

Quante volte però accade di non poter essere sempre precisi con l’appuntamento o non aver proprio il tempo materiale per prendersi quell’oretta per tingersi i capelli in casa? La ricrescita non è certo piacevole da sfoggiare e senza dubbio regala un aspetto poco curato, soprattutto per le donne dai capelli scuri in cui la differenza cromatica si rende sempre più visibile. Quando si hanno i capelli chiari o molto chiari infatti, la ricrescita dei capelli bianchi appare sempre meno visibile e lo stacco non appare mai così netto.

Per ‘tamponare’ la situazione e nascondere la fastidiosa riga grigia di capelli al centro della testa, ecco un trucchetto di bellezza che sarà semplice da mettere in pratica e farà davvero la differenza, regalandovi qualche giorno in più in attesa della colorazione e un aspetto decisamente più curato.

Ricrescita dei capelli: ecco il trucchetto geniale per nasconderla!

Sono moltissime le donne che ogni mese si ritrovano costrette a fare i conti con quell’antiestetica riga bianca di capelli al centro della testa e anche sulle tempie, come abbiamo già accennato, soprattutto le donne more e castane in cui lo stacco di colore appare sempre molto evidente.

Esistono in commercio diversi prodotti fai da te per tamponare la situazione e regalarsi qualche giorno in più in attesa della tintura, come gli spray e i mascara per capelli, senza dubbio pratici ma che regalano un effetto tutt’altro che naturale.

Lo spray infatti tenderà a coprire anche la porzione di cute visibile tra i capelli regalando un effetto davvero artificiale e il mascara, tenderà per la sua consistenza cremosa a far apparire i capelli gommosi e sporchi.

Un prodotto che si potrà riciclare in modo furbo per nascondere la ricrescita dei capelli è l’ombretto per occhi. Esistono moltissime tonalità di ombretto dal marrone al nero che possono sposarsi perfettamente con il proprio colore di capelli, basterà trovare il colore più simile a quello dei capelli e riservare quel prodotto soltanto al ritocco della ricrescita.

Tutte le persone che hanno provato ad utilizzare l’ombretto per nascondere i capelli bianchi, hanno constatato da una parte, il risultato piacevolmente naturale, ma anche l’inconveniente di veder migrare la polvere colorata sul resto dei capelli e persistere davvero poco sulla chioma.

La beauty blogger Elena Tee però, ha individuato un piccolo ma efficacissimo trucchetto per fissare l’ombretto in modo perfetto e mimetizzare così la ricrescita in pochi minuti. Non vi resta che guardare il video per scoprire qual è il prodotto da tenere sempre a portata di mano assieme all’ombretto!

