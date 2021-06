Makeup labbra: con questi piccoli trucchetti saranno pazzesche tutto il giorno!

Il makeup labbra regala fascino e un sorriso sempre femminile. Ecco dei piccoli trucchetti che le renderanno impeccabili, definite e voluminose per tutto il giorno.

Le labbra, dispensatrici di sorrisi e di parole, sono senza dubbio un particolare femminile molto importante e che ogni donna vorrebbe impeccabili. Anche su un viso completamente struccato, delle belle labbra regalerebbero subito un aspetto ricercato e sensuale e per questo ogni giorno milioni di donne ricorrono a pratiche invasive come l’iniezione di filler o come soluzione più duratura al microblanding.

Oggi vogliamo svelarvi dei piccoli trucchetti per il makeup labbra che applicati in modo semplice potranno regalare a qualsiasi donna delle labbra voluminose, vellutate, con una linea definita e belle carnose. Basteranno davvero pochissimi prodotti e qualche piccolo segreto del mestiere rubato ai makeup artist!

Makeup labbra: trucchetti e stratagemmi per averle sempre perfette durante la giornata

Anche le labbra come il resto del viso necessitano di qualche cura specifica e qualche coccola quotidiana per combattere l’azione del tempo e restare sempre giovani, vellutare e soprattutto belle.

Scopriamo i piccoli trucchetti beauty e makeup che ogni giorno ci potranno regalare labbra pazzesche!

1- Preparare le labbra al trucco

Per preparare le labbra al trucco sarà necssario regalar loro un trattamento esfoliante, questo utilizzando anche semplicemente un esfoliante casalingo o utilizzando un prodotto specifico.

Le labbra esfoliate ritroveranno immediatamente nuovo vigore, saranno piacevolmente vellutate e pronte per il trattamento idratante.

2- Idratare le labbra

Dopo aver effettuato uno scrub, non andrebbe mai applicato immediatamente un rossetto ma le labbra andrebbero idratate con l’applicazione di un buon burro labbra, possibilmente con una formulazione naturale che miri a nutrire e a ripristinare il giusto film idrolipidico dell’epidermide sottoposta allo stress dello scrub.

3- Applicare un correttore

Il correttore è il primo alleato del makeup labbra, e andrà applicato con un pennellino sottile sul contorno labbra superiore, per creare un effetto volume davvero impeccabile.

4- Applicare la matita

La matita labbra, potrà essere applicata solo sul contorno, ma per un effetto naturale e rimpolpante, sarà più corretto applicarla su tutte le labbra, avendo cura di non sormontare con il colore, la linea di correttore tracciata sul bordo superiore.

5- Applicare una cipria

Dopo aver applicato la matita, soprattutto su tutte le labbra, tamponarle con della cipria con un piccolo pennello. Questo renderà il makeup a lunghissima durata.

6- Applicare il rossetto

Il rossetto potrà essere un opaco, per un effetto nude e naturale, ma anche cremoso per un effetto super idratante.

7- Creare un effetto 3D

Per creare un effetto tridimensionale basterà applicare al centro delle labbra un rossetto più chiaro, un correttore o anche un poco di illuminante in polvere, semplicemente prelevando un poco di illuminante in polvere libera o compatta con un polpastrello e baciare lo stesso con le labbra.

Il bacio mimato, catturerà il prodotto solo sulla parte centrale delle labbra, così come il correttore che doneranno un piacevole effetto tridimensionale.

8- Illuminare

Per completare il trucco labbra in modo impeccabile, basterà applicare un illuminante sull’arco di cupido tamponandolo con delicatezza con un piccolo pennellino.