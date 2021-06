Finalisti Isola dei Famosi 2021, chi sono: dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser, il pubblico la manda a cas, nessuno se l’aspettava.

L’Isola dei Famosi 2021 ha i suoi cinque finalisti che, lunedì 7 giugno, si contenderanno la vittoria durante la finalissima al termine della quale sarà decretato il vincitore, per la prima volta, direttamente in Honduras. Chi sono, dunque, i cinque concorrenti che sono riusciti a superare la fame e le varie difficoltà della vita sull’Isola strappando il biglietto per l’attesissima finale?

Il primo a conquistare la finalissima è stato Andrea Cerioli. Dopo l’ex tronista di Uomini e Donne, il secondo finalista è stato Ignazio Moser a cui il pubblico ha regalato la finalissima dopo la sua decisione di dare un taglio netto a barba e capelli cambiando radicalmente look.

Durante la semifinale del 31 maggio che ha decretato l’eliminazione di Roberto Ciufoli che ha perso la sfida al televoto con Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, giunta su Playa Imboscadissima dopo aver perso la sfida al televoto con Matteo, sono stati eletti altri tre finalisti.

Finalisti Isola dei Famosi 2021: Miryea Stabile non conquista il pubblico, persa la sfida con Valentina Persia

Il terzo finalista dell’Isola dei Famosi 2021 è Awed che ha vinto la sfida contro Valentina Persia, Miryea Stabile e Matteo Diamante. Awed sceglie di togliere la possibilità di giocarsi la finale a Miryea.

“Il mio più grande obiettivo è andare in finale, l’ho raggiunto e vorrei al mio fianco persone a cui voglio bene. Non posso far altro che fare il nome di Myrea”.

Il quatro finalista diventa poi Matteo che vince la sfida contro Valentina Persia. Il quinto biglietto per la finale viene assegnato con il televoto. A contendersi il quinto posto da finalista sono Valentina Persia e Miryea Stabile. A spuntarla è Valentina. Miryea viene eliminata definitivamente e, avendo avuto la possibilità di vivere su un’altra isola, esattamente com’era accaduto con Fariba Tehrani, non ha la possibilità di giocarsi la permanenza su Playa Imboscadissima.

L’ultimo posto da finalista se lo giocano così Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. A spuntarla è Beatrice che raggiunge gli altri finalisti e strappa la collana da leader ad Andrea Cerioli mandando al televoto Awed contro Matteo, nominato dal gruppo.