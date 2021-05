Andrea Cerioli è stato eletto come primo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Le percentuali però hanno stupito i telespettatori, ecco perché.

Questa sera è stato finalmente eletto il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Un’edizione, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa, ricca di colpi di scena che non è stata affatto facile. Perfino la scelta del primo concorrente che ha la possibilità di poter concorrere per la finale è stata tutt’altro che semplice.

Ilary, insieme all’aiuto di Massimiliano Rosolino, ha avvisato i naufraghi, non tutti purtroppo hanno avuto questa possibilità, di doversi sottoporre ad una prova. Attraverso questa prova, soltanto tre ne usciranno vincitori e questi sono finiti al televoto. Il pubblico da casa, dunque, ha avuto l’arduo compito di scegliere il primo finalista. Un pubblico un po’ deluso, visto che durante il corso di quest’edizione si è sentito un po’ escluso, visto che i naufraghi eliminati nelle precedenti puntate hanno avuto più di un’occasione, nonostante il verdetto, di poter proseguire con il proprio percorso, ma questa sera le cose cambiano e sono stati proprio i telespettatori a dare una svolta radicale alle dinamiche del programma.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli trionfa: è lui il primo finalista

Andrea Cerioli questa sera ha festeggiato un compleanno che siamo sicuri non dimenticherà mai. In quanto non solo è stato eletto come primo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi ma ha festeggiato anche i suoi 32 anni in diretta. Ilary Blasi, grazie alla collaborazione della produzione, gli ha permesso di poter ricevere tutto l’occorrente per poter festeggiare con i suoi naufraghi il lieto evento, ma scopriamo insieme le percentuali che hanno spiazzato il pubblico.

Andrea è riuscito a trionfare con la il 46% dei voti. Al secondo posto, invece, si è piazzata Isolde Kostner che ha raccolto il 42% dei voti espressi dai telespettatori. All’ultimo posto, con una misera preferenza del 12% c’è stata Angela Melillo.

Angela si è confermata purtroppo la meno amata del trio, ma nessuno si sarebbe aspettato una percentuale così alta per la sportiva che durante il corso di queste settimane, quando si è trovata al televoto, non ha mai raggiunto un tasso così elevato di preferenze, ma questa sera qualcosa è andato diversamente e il pubblico ha scelto di premiarla. Anche se per poco non è riuscita a diventare lei la prima finalista di quest’edizione ma ancora nulla è perduto.

Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi!🎉🎊 #Isola pic.twitter.com/Bi5wy2Gj5h — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2021

Andrea Cerioli è il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Un bellissimo regalo che il pubblico ha voluto fargli.