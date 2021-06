Diletta Leotta segue il trend del momento e sfoggia una delle borse più amate di questo periodo, un gioiello firmato Dior. Ma sai quanto costa?

Si chiama Lady D-Lite e già il nome un po’ di fa emozionare. E’ una delle ultimissime borse create dalla maison Dior, l’erede moderna della Lady Dior, la borsa che da quasi trent’anni fa sognare le donne di tutto il mondo.

L’ultima variante del modello si è trasformata in un omaggio ancor più esplicito alla donna che se ne innamorò per prima e ne consacrò la fama: Lady Diana. La regina di cuori u conquistata da questo modello a prima vista, quando l’allora première dame Bernadette Chirac gliene fece omaggio durante una sua visita in Francia.

Lady Diana indossò per la prima volta la borsa il 25 settembre 1995 per la serata di inaugurazione della mostra dedicata a Cézanne, presso il Grand Palais di Parigi, e da allora le due furono inseparabili. Ammettiamo, la borsa esisteva da prima: si chiamava Chouchou e Christian Dior l’aveva disegnata bel 1994 in pelle motivo Cannage riproducendo, a quanto pare, la lavorazione di una sua comodissima poltrona. Fu però il legame con Lady D a rendere la borsa immortale, cambiandole anche il nome.

E che fine ha fatto oggi questa immortale bah? Come tutte le icone di stile si è reinventata ancora una volta diventando la Lady D-Lite e sembra aver già conquistato tutte, inclusa un certa Diletta Leotta.

Quanto costa la borsa Dior di Diletta Leotta?

E’ l’evoluzione ideata da Maria Grazia Chiuri per le donne contemporanee, una rivisitazione della Lady Dior realizzata per la collezione prêt-à-porter Primavera-Estate 2020.

Il modello appare interamente ricamato, “espressione dell’incredibile savoir-faire Dior” (come descritto sul sito della griffe), pronto a giocare con colori e decori estremamente variegati.

Nella foto qua sopra la vediamo sfoggiata da una raggiante Diletta Leotta, una delle molte icone di stile che subito si sono innamorate della Lady D-Lite, contagiando poi tutte noi. Prima però di lasciarci conquistare del tutto forse dovremo scoprire quanto ci costerebbe questa perla della moda.

Sbirciando sul sito non abbiamo trovato proprio il decoro scelto dalla Leotta ma tante altre varianti ci sono subito balzate agli occhi, così come il loro prezzo. La cifra oscilla tra i 3600 euro e i 4000 euro, a secondo della ricchezza e della personalizzazione raggiunta dal modello.

Be’ del resto forse non potevamo aspettarci di meno e se tutte le celebrities hanno già ceduto al suo fascino un motivo dovrà pur esserci. Forse è il caso di dedicarsi a tanto ma tanto risparmio, ammesso che per voi il gioco valga… la borsa!