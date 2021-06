Su Tik Tok girano voci sui presunti guadagni di tutte le influencer: ecco quanto guadagnerebbe Beatrice Valli per i suoi post su Instagram

Stando alle rivelazioni della pagina Tik Tok ‘Quanto Guadagna’ Beatrice Valli dall’alto dei suoi 2 milioni di follower guadagnerebbe parecchio per ogni singolo post su Instagram.

Spesso e volentieri gli utenti del web si chiedono quanto guadagnano le star dei social e di tanto in tanto emergono curiose indiscrezioni. Una di queste è stata lanciata dal profilo TikTok ‘Quanto Guadagna’, che ha fatto sapere quanto dovrebbe guadagnare ad ogni post su Instagram la bella Beatrice Valli.

LEGGI ANCHE –> Sapete quanto guadagna Giulia De Lellis? Lo rivela lei stessa, la risposta spiazza

Beatrice Valli: sapete quanto guadagna l’influencer da 2 milioni di followers?

L’influencer vanta un profilo di oltre 2 milioni di follower ed è molto popolare tra il pubblico del social. Spesso la Valli si presta a sponsorizzare alcuni dei brand più importanti, da costumi da bagno, ad abiti, gioielli, borse o scarpe. Qualcuno si chiederà di sicuro a quanto dovrebbe ammontare l’introito per ogni foto postata sul proprio account in cui pubblicizza i famosi marchi. La pagina Tik Tok sembra conoscere a perfezione questo dato: 10.000 mila euro per ogni post!

Questa l’indiscrezione lanciata, che su TikTok sembra essere diventata virale.Il medesimo gossip, solo lo scorso anno, come raccolto da Blasting News, aveva coinvolto anche la sorella dell’influencer. Il sito d’informazione aveva riportato, infatti il presunto guadagno di Ludovica, sorella di Beatrice Valli. Nel medesimo articolo era emerso anche quello di Irene Capuano, altra ex di Uomini e Donne. Insomma a turnazione si è scoperto il patrimonio papabile di tutte le grandi influencer.

A proposito di Ludovica, nel periodo di gennaio Beatrice ha spiegato perché ha deciso di non parlare di lei e della sua famiglia: “È vero! E volete sapere il perché? Perché la gente vede del marcio in tutto e giudica. Si permette di parlare di cose che non sanno, quindi preferisco tenere certe cose per me, proteggendo quello che sono io e quello che è la nostra famiglia. Basta!”, ha spiegato in quella circostanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Intanto Beatrice Valli si sta godendo una meravigliosa vacanza, insieme alla sua famiglia, in Grecia da cui abbiamo preso alcuni scatti per questo articolo.