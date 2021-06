Makeup occhi: ecco i pennelli davvero indispensabili!

Il makeup occhi è passione pura che accomuna moltissime donne. Ecco quali sono i pennelli di cui non si può davvero fare a meno!

Il makeup negli ultimi anni è diventato non solo una passione smodata per molte donne e uomini ma per molti di loro anche una professione. La rete poi ogni giorno, veicola questa passione con moltissimi video tutorial di truccatori professionisti e beauty blogger che si cimentano in makeup colorati, super performanti e in grado di rendere magnetico lo sguardo anche con una semplice riga di eyeliner ma ben applicata.

Tutta questa corsa al trucco occhi perfetto, ma in generale al trucco impeccabile, ha portato moltissime ragazze ad investire soldi nell’acquisto di palette di ombretti, prodotti di makeup e anche kit di pennelli al limite del professionale.

Davvero serve avere un kit degno di una guru del trucco per realizzare un makeup occhi intenso e luminoso? Scopriamo nello specifico quali pennelli sono davvero indispensabili per realizzare un bel trucco occhi. Nulla vieterà di arricchire il proprio kit di pennelli con il tempo, magari acquistando di tanto in tanto qualche prodotto di ottima qualità che durerà senza dubbio diverso tempo.

Pennelli per il makeup occhi: ecco gli indispensabili

Per scoprire quali pennelli siano davvero necessari per realizzare un trucco occhi completo, si potrà seguire un metodo molto intuitivo, ripercorrendo tutti gli step del makeup occhi dalla stesura del primer all’applicazione dell’eye liner!

1- Pennello piatto di misura medio piccola

Questo pennello sarà necessario per applicare il primer occhi o per tamponare un ombretto al centro della palpebra. Perfetto quello a lingua di gatto.

2- Pennello da sfumatura

Il pennello da sfumatura sarà essenziale per sfumare gli ombretti sia applicati singolarmente che per creare un’armonia fra le diverse tonalità utilizzate nel makeup occhi.

3- Pennello a penna

Questo tipo di pennello servirà per realizzare delle sfumature precise, per esempio sulla palpebra inferiore. Perfetto da utilizzare in uno smokyeye.

4- Pennello angolato o obliquo

Questo tipo di pennello sarà necessario per l’applicazione di un eyeliner in gel, per sfumare una matita nera realizzando una bordatura dell’occhio e sarà indispensabile anche per truccare le sopracciglia.

Pennelli per il trucco occhi: attenzione a cura ed igiene

I pennelli per il trucco occhi, andranno sempre tenuti puliti, perfettamente asciutti e disinfettati questo perché potrebbero diventare un terribile veicolo batterico che potrebbe causare anche serie infezioni agli occhi.

Detergere i pennelli per il trucco sarà semplice e lo si potrà fare anche con dei rimedi naturali. Dopo averli lavati si dovranno mettere ad asciugare lontano da fonti dirette di calore e rigorosamente adagiati orizzontalmente su della carta assorbente o un telo di spugna che possa assorbire l’acqua in eccesso.

I pennelli per il trucco non andrebbero mai messi ad asciugare in un vaso o un bicchiere perché l’acqua si concentrerebbe alla base delle setole creando inevitabilmente della carica batterica.