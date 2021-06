Occhiaie marcate? Prova ad applicare il correttore con un assorbente!

By

Le occhiaie marcate, sono una problematica che interessa moltissime donne. Il makeup senza dubbio la soluzione migliore. Prova ad applicare il correttore con un assorbente e resterai di stucco!

Le occhiaie, soprattutto se sono molto scure e marcate, rappresentano una problematica molto importante soprattutto a livello estetico, anche se la scelta migliore sarà quella di indagare con l’aiuto di un medico, la causa fisiologica della loro presenza.

Esistono molte possibilità di mimetizzare le occhiaie con il makeup, alcune molto bizzarre come quella di correggere le occhiaie scure con un rossetto rosso, ma quella che vi proponiamo oggi è davvero originale, pazza ma efficace!

Occhiaie scure: ecco i rimedi più efficaci per ridurle

Le occhiaie non sono altro che il microcircolo presente attorno agli occhi che in molti casi, soprattutto per una grana di pelle molto fine si intravede diventando anche una problematica estetica da affrontare ogni giorno con il makeup.

Esistono però dei prodotti specifici per il contorno occhi in grado di tonificare e gestire la circolazione sanguigna nella zona delicata dell’orbicolare dell’occhio e anche delle cure semplici che si possono applicare anche ogni giorno.

Basterà applicare dei dischetti di cotone imbevuti di idrolato di hamamelis e fiordaliso per riuscire a ridurre leggermente l’aspetto scuro e stanco che possono dare le occhiaie scure. L’applicazione di un buon contorno occhi con un massaggio delicato sarà anche un ottimo rimedio, il makeup farà il resto!

Correttore per occhiaie marcate: ecco come applicarlo con un assorbente

La tecnica di makeup sta spopolando tra le giovanissime che ogni giorno ormai utilizzano un assorbente interno per applicare il loro correttore preferito! Il correttore interno infatti si presenta come un vero e proprio tamponcino in grado di assorbire il correttore e ridistribuirlo sulla pelle.

Anche la sfumatura del prodotto sarà semplice e pratica, una tecnica da provare assolutamente e un modo alternativo per riutilizzare degli assorbenti interni che non usate con piacere.

Non vi resta che guardare il video tutorial di Fatima Durni per imparare ad applicare il correttore con un assorbente interno e ottenere un risultato davvero sorprendente!