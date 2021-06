Come trascorreranno la bella stagione i protagonisti del programma di Maria De Filippi? A raccontarlo sono loro stessi. Ecco come trascorrono le vacanze i tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri di Uomini e Donne.

Quali sono le destinazioni scelte da tronisti, dame e cavalieri di Uomini e Donne per questa estate 2021? Quello che si sa è che il dating show del programma di Maria De Filippi è in pausa e tornerà in onda, con una nuova edizione, a settembre.

In questi tre mesi, i protagonisti del Trono Over avranno modo di dedicare il loro tempo al relax e al divertimento. I tronisti, con le loro rispettive scelte, si godranno le prime vacanze con le corteggiatrici scelte. Sul nuovo numero di UeD Magazine, alcuni dei volti centrali maschili del programma hanno rivelato come trascorreranno le vacanze. Scopriamolo insieme.

Ecco come stanno trascorrendo le vacanze i tronisti, le dame e i cavalieri di Uomini e Donne

Giacomo Czerny e Martina Grado, per il momento, non hanno programmato nulla. Sicuramente viaggeranno e cercheranno di trascorrere il più tempo possibile insieme. Samantha Curcio e Alessio Ceniccola condivideranno le vacanze e già hanno qualcosa in programma. Come già hanno fatto sapere sui social, la destinazione sicura sarà Sapri, città d’origine dell’ex tronista. Il resto delle settimane sono ancora da organizzare. Pensano che, insieme a qualche amico, raggiungeranno Ibiza.

Non solo, hanno anche intenzione di viversi un viaggio da soli, sebbene ancora non ci sia una meta. Stanno cercando il posto giusto. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, come i primi, vivono alla giornata e così anche l’estate. Sperano di viaggiare e sceglieranno in base alle loro possibilità e ai posti dove si potrà andare. Non ci sono progetti e programmi, ma per loro solo “decisioni all’ultimo minuto”.

Il cavaliere Aldo Ferella, che si è fatto notare per la sua conoscenza con Gemma Galgani, penserà a rilassarsi. Insieme ai cugini ha prenotato una vacanza a Santa Maria di Leuca e partirà ad agosto. A fine luglio, pensa di andare sulle Dolomiti. Armando Incarnato si concederà, invece, qualche giorno in barca o in moti in Costiera Amalfitana. Non pensa di prenotare viaggi all’estero.

Dopo anni movimentati, il cavaliere napoletano del Trono Over vuole approfittare dell’estate 2021 per riflettere su se stesso. Oltre ciò, trascorrerà sicuramente un po’ di tempo con la figlia Michelle: “La mia vacanza sarà con lei”. Luca Cenerelli, che da poco ha ripreso la frequentazione con Elisabetta Simone, sogna un’estate tranquilla tra la Sardegna e le Baleari.

Ha in progetto una vacanza, insieme a un amico, in barca a vela. Partiranno da Livorno e raggiungeranno Formentera. Prima di questo viaggio, andrà a fare surf a Tenerife. La sua base estiva resterà comunque la Sardegna. Marco Pistonesi, che invece ha concluso la sua breve conoscenza con Elisabetta, non sa ancora dove andrà.

