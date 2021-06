Paola Ferrari fa una previsione che spaventa i tifosi azzurri

Paola Ferrari ha fatto una previsione in merito agli Europei di calcio che ha fatto spaventare, e non poco, i tifosi: ecco perché.

Paola Ferrari è senza alcun dubbio una delle protagoniste assolute del piccolo schermo. Negli ultimi giorni, infatti, la giornalista tiene compagnia i telespettatori commentando con loro, e gli esperti del settore, gli Europei di calcio 2021. Lo spazio da lei condotto si rivela essere sempre campione di ascolti e non è difficile capirne il motivo, visto che la Ferrari oltre ad essere una bellissima donna è anche una vera e propria professionista, due qualità che perfettamente unite si rivelano vincenti nel mondo dello spettacolo.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Paola ha fatto una previsione che ha spaventato e non poco i tifosi azzurri da sempre molto scaramantici, soprattutto se riguardano eventi di una tale importanza come questo. Curiosi di sapere qual è la stata la previsione di Paola Ferrari sugli europei?

Paola Ferrari: il suo pronostico manda i tifosi in agitazione

Paola Ferrari, durante il corso della recente intervista rilasciata, ha subito precisato che in eventi del genere è meglio non fare precisazioni su chi possa portarsi a casa la coppa finale, ma nonostante tutto si è sbilanciata su chi secondo lei hanno buone possibilità di poter vincere, indicando il suo personale trio dei team più forti che quest’anno hanno scelto di scendere in campo.

“Il pronostico non si fa. Ci sono tante squadre forti ma vedo un trio speciale: Francia, Inghilterra e Italia“ ha raccontato la giornalista, che di recente ha fatto un gesto che ha stupito tutti. “C’è però sempre una sorpresa e quello che mi incuriosisce è scoprire quale sarà quella di Euro 2020″ ha poi precisato, ma attenzione perché non è di certo finita qui.

Durante il corso dell’intervista, la Ferrari ha colto l’occasione per rivelare al grande pubblico, che da giorni ormai la premia facendole collezionare veri e propri ascolti record, com’è nato il suo amore per lo sport. Un amore che coltiva da quando era poco più di una bambina: “Seguo il calcio da quando avevo sei anni. Mio padre, tifoso nerazzurro che oggi ha 91 anni, mi portava allo stadio: mi è sempre piaciuto” ha raccontato. “Crescendo, andavo a vedere le partite in curva con i miei amici e ho ricordi bellissimi: si partiva ore prima per prendere i posti che allora non erano numerati, si stava stretti, stretti, spesso sotto la pioggia” ha poi concluso con un pizzico di nostalgia.

Paola Ferrari ha fatto tremare i tifosi azzurri, svelando che secondo lei l’Italia ha buone possibilità di portarsi a casa la vittoria, visto che tra le squadre più forti di quest’anno, ma sarà realmente così? Speriamo che la fortuna ci assista e che gli azzurri possano aggiungersi alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision, segnando così un altro record per il nostro paese.