“Sono stata lasciata di punto in bianco”: l’amaro sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, si lascia andare ad uno sfogo sulle pagine del magazine dopo la rottura da Davide Lorusso.

Amaro sfogo di Jessica Antonini sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista, per la prima volta, racconta la fine della storia d’amore con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto poche settimane dopo l’inizio del suo percorso sul trono. Una storia d’amore in cui Jessica avevba creduto, ma che è finita come ha raccontato lei stessa svelando i dettagli della rottura.

Tutto sarebbe accaduto improvvisamente. Jessica, infatti, racconta di essere stata lasciata da Davide senza una motivazione precisa. “Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni”, spiega a Uomini e Donne Magazine.

Jessica Antonini e la fine della storia con Davide Lorusso dopo Uomini e Donne: “Non voglio più contatti con lui”

E’ una Jessica Antonini amareggiata quella che a Uomini e Donne Magazine racconta i dettagli della fine della storia d’amore con Davide Lorusso.

“Mi sono fatta delle illusioni. […]. Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni […] Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa”, ha raccontato l’ex tronista.



Qualche giorno dopo, Davide si sarebbe messo in contatto con Jessica spiegandole di non sentirsi più sicuro del loro rapporto. Una spiegazione che, tuttavia, all’ex tronista non è bastata.

“Mi ha telefonato qualche giorno dopo – ha proseguito Jessica – giustificando il suo comportamento come un suo modo abituale di gestire le situazioni. Non si sentiva più sicuro del nostro rapporto e forse non lo era mai stato. Mi ha detto di aver sempre saputo di non essere pronto. Si è dimostrato più immaturo di quanto credessi, soprattutto perché non solo è stato scorretto con me, ma anche con mio figlio che ci è rimasto molto male: gli ha fatto delle promesse che a un bambino non si dovrebbero fare se non si è sicuri di restare nella sua vita. Non accetto che a trent’anni si sparisca all’improvviso […]”, ha aggiunto.



Oggi, Jessica vuole dedicarsi solo a suo figlio sicura di non voler più “alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”.