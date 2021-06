Sei alla ricerca di un look da giorno con la gonna lunga? Allora copiamo quello proposto da Benedetta Porcaroli (senza ipotecare casa).

Che la star di Baby, sia una delle attrici italiane più rinomate e conosciute non è di certo una sorpresa.

Quello che (forse) non sai è che Benedetta Porcaroli è anche un vero e proprio modello per quanto riguarda la moda: non sbaglia veramente mai un look!

Certo, una mano probabilmente gliela darà essere in ottimi rapporti con Alessandro Michele (stilista e direttore creativo di Gucci, ma questo lo sapevi no?) ma possiamo ben dire che prenderla ad esempio non può far altro che farci del bene.

Oggi vogliamo copiare uno dei suoi look che ci ha colpito di più nell’ultimo periodo: pronta a provarlo?

Look con la gonna lunga? Prendiamo ispirazione da Benedetta Porcaroli in Gucci

Ah, no no ci siamo capiti male, tranquilla.

Quando diciamo che vogliamo copiare il look di Benedetta Porcaroli in Gucci non intendiamo forzarti a comprare il capo che vedi nella sua foto.

O meglio: se puoi permetterlo perché non farci un pensiero ma se non puoi permettertelo (come chi scrive) forse è meglio guardare da un’altra parte.

Le gonne lunghe, in questa estate 2021, stanno decisamente conoscendo un ritorno veramente importante.

A quanto pare, indossarle e saperle abbinare sarà importantissimo per essere eleganti, non morire di freddo (capita anche d’estate) ed anche per nascondere il fatto che non vedi l’estetista da mesi.

Non che sia un problema, assolutamente, ma se i peli non ti piacciono la gonna lunga è la tua migliore amica!

Quella scelta da Benedetta Porcaroli è una gonna lunga di Gucci della collezione Epilogue, una vera e propria ode agli anni ’70. Il modello è la gonna in viscosa con stampa Ken Scott (un altro sogno per tutte le ragazze anni ’90) ed ha un inserto di pizzo centrale veramente romantico.

La gonna ha un taglio svasato, bottoncini bianchi che la chiudono fino in fondo ed una stampa brillante che si abbina bene all’estate che sta arrivando (evviva!).

Insomma, è semplicemente perfetta!

Se hai 1.500 euro da investire, la puoi comprare direttamente sul sito ufficiale di Gucci cliccando su questo link.

Se, invece, vorresti provare almeno a vedere prima se ti piace averla o anche non ipotecare casa, allora abbiamo qualche idea da proporti!

Copia il look di Benedetta Porcaroli con la gonna di Gucci: ecco le nostre opzioni

Una gonna così importante, ovviamente, non può essere abbinata ad altro che non sia una maglietta, un top od una camicia semplice.

Benedetta ha scelto una casacca rosa chiaro ma tu puoi seguire il tuo istinto (o seguire anche i nostri consigli ed andare sul più basic e sicuro possibile).

Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di proporti due gonne lunghe con le quali provare a incanalare lo stile di Benedetta Porcaroli in Gucci.

Pronta a cercare di ricreare un vero e proprio stile Gucci con la gonna dei tuoi sogni? Ecco le nostre due opzioni.

La prima gonna che ti proponiamo la puoi trovare sul sito di Zalando.

Si tratta del modello “Claire” di Naf Naf e come vedi ha una vivacissima fantasia a fiori (esattamente quello che vogliamo noi).

Il modello ha la forma svasata che ricorda proprio quella indossata da Benedetta ed ha una fantasia veramente carica. Insomma, è una delle gonne più simili che abbiamo trovato e che, oltretutto, ci piace veramente tanto!

La puoi acquistare cliccando direttamente qui.

La seconda gonna che vedi in foto, invece, è di Vero Moda ed anche lei la trovi direttamente sul sito di Zalando a questo link.

Abbiamo scelto questa gonna per il suo colore particolare e per i suoi fiori grandi.

Vero, dobbiamo darti ragione: non è uguale a quella di Benedetta (spoiler: nessuna lo sarà mai) ma è particolarissima e di sicuro attira l’attenzione!

Lo scopo di questi modelli, infatti, è semplicemente quello di approcciarsi nuovamente alla gonna lunga con fantasie e modalità del 2021.

Colori accesi e fantasia a fiori “vecchia” sono un ottimo modo per coniugare lo stile degli anni ’70 e quello allegro e colorato degli anni ’20 del 2000!

Insomma, ci siamo capite: che ti piacciano o meno le nostre proposte, senza una gonna lunga questa estate sarai veramente poco fashion.

Il nostro consiglio, quindi, è di tenere gli occhi bene aperti per quando incontrerai la tua gonna lunga preferita: in quel momento, poi, non lasciartela scappare!