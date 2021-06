Odi le tue gambe e ti spaventa mostrarle d’estate? Scegli la gonna lunga adatta a te

Ritenzione idrica, gonfiore, pesantezza, smagliature e/o cicatrici sulle gambe ti fanno sentire a disagio? In caso la tua risposta sia “sì” sappi che sei in ottima compagnia. Il 90% delle donne (anche di più) è affetta da queste infezioni ed inestetismi fastidiosi. Scopriamo alcuni abiti e gonne lunghe per chi preferisce coprirsi anche d’estate.

Il giudizio più severo è sempre il nostro. Se ci si sente a disagio nell’indossare abitini corti, freschi e svolazzanti che tanto urlano “finalmente estate” è perché qualcosa nel nostro corpo ci fa sentire a disagio e, di solito, si tratta delle gambe. Scopriamo insieme alcuni marchi cool ed altrettante dritte sugli outfit per sfoggiare gonne lunghe ed essere comunque leggere e femminili.

Come coprire le gambe in estate con stile e femminilità

Non si tratta di essere grassottelle bensì di avere una marea di difetti concentrati tutti nelle gambe! Chi si vorrebbe rifare le ginocchia (come Nicole Kidman), chi odia le proprie cosce troppo piene o troppo “gelatinose” e chi proprio non sopporta le caviglie. Noi donne siamo quotidianamente circondate da canoni di bellezza inesistenti, in quanto frutto di programmi avanzati di foto ritocco e null’altro. Tutto ciò è a dir poco frustrante quindi, puntare su una dieta sana ed attività fisica andrà benissimo ma nel mentre è giusto vestirci con indumenti che ci facciano sentire a nostro agio.

Zimmermann propone una gonna lunga fluttuante in tonalità sorbetto realizzata su una struttura a balze dal costo di 560 euro su “Mytheresa”. Su “Aboutyou” invece si trovano gonne lunghe in tinta unita (dal nero al rosso) di Twinset scontate a 169 euro. Marella ha creato una collezione giovane ed elegante e sia la gonna pantalone in mussola color cipria a 169 euro che ne è un valido esempio sia il modello della nuova linea Emme a 89,90 euro in fantasia floreale saranno perfette per le calde giornate in arrivo.

Sopra ogni cosa a far la differenza siamo noi, la nostra personalità, il nostro coraggio. Con la giusta sicurezza ed una buona dose di autostima si va ovunque. A gambe scoperte, ovviamente.

Silvia Zanchi