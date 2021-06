Alessandro Florenzi, chi è: età, altezza, stipendio e il gravissimo infortunio che ha cambiato tutto

Alessandro Florenzi è un mediano della Nazionale Italiana in forza al PSG fra i protagonisti di Euro 2020: carriera e curiosità.

Alessandro Florenzi è uno dei giocatori più talentosi nel suo ruolo. 30 anni, tanta esperienza e ancor più voglia di fare. Anni intensi, pieni di sacrificio e degni di nota che lo vedono sbocciare nella Roma grazie a Zednek Zeman. Il boemo lo fa approdare nel calcio che conta dopo anni fra giovanili e Primavera in cui emerge notevolmente la sua statura: con il boemo è un’ascesa. Tanto da meritarsi un posto d’onore nei giallorossi anche nelle stagioni a venire. Cresciuto con il sogno di giocare nella Roma, in Serie A, l’ambizione diventa realtà e porta ben 225 presenze totali e 25 gol.

Alessandro Florenzi carriera

“Bello de nonna”, come lo chiamano i tifosi giallorossi, fa subito breccia nel cuore del pubblico. Specialmente dopo un’esultanza particolare nel corso di un Roma-Genoa in cui abbracciò la nonna in tribuna dopo aver gonfiato la rete alla sua maniera. Gioca ovunque: terzino, centrocampista, anche attaccante esterno.

Poi nella Roma arriva Fonseca e lo relega a riserva: lui, stufo, chiede la cessione. Nell’estate del 2020 approda al PSG, prima una parentesi al Valencia. In mezzo qualche problema fisico, un infortunio brillantemente superato che gli ha permesso di tornare ai suoi livelli.

I social network permettono di carpire anche i momenti privati di Alessandro: calciatore professionalmente valido ma anche padre attento e premuroso. La relazione con Ilenia Atzori procede a gonfie vele, la coppia ha una figlia – Penelope – che rende speciali le loro giornate. Il futuro è ancora tutto da definire: Florenzi percepisce 3 milioni di euro a stagione, potrebbe tornare in giallorosso o restare al PSG.

Florenzi, Inter alla finestra: futuro da decifrare

In alternativa l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tentare l’affondo, senza contare l’interesse della Juventus che già in passato ha fatto capire di tenere al giocatore. Intanto l’Italia incanta anche grazie al centrocampista che vuole ancora mettere in difficoltà il CT Mancini nelle scelte di questo Europeo.