Aurora Ramazzotti in dolce attesa? Mamma Michelle Hunziker piange al futuro nipotino e le foto fanno il giro del web, ma non è come sembra.

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa? Assolutamente no, ma mamma Michelle Hunziker che sogna già il momento in cui diventerà nonna, pensando al futuro nipotino che cammina per casa non riesce a trattenere l’emozione. Sono lacrime di gioia quelle di mamma Michelle che, nelle storie pubblicate su Instagram dalla figlia Aurora, condivide l’emozione che già prova pensando al momento in cui la sua primogenita la renderà nonna.

Michelle Hunziker, in alcune interviste, ha più volte parlato del desiderio di diventare nonna. Per il momento, però, dovrà aspettare ancora. Aurora, infatti, non sembra intenzionata a realizzare nell’immediato il desiderio della madre che, tuttavia, riesce a trattenere a stento le lacrime pensando al futuro nipotino.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, siparietto pensando al futuro nipotino

“Non aspetto altro che spupazzarmi i nipoti. Auri è fortunata, perché avrà una nonna molto presente”, aveva raccontato Michelle Hunziker al Quotidiano Nazionale ed oggi, durante un tranquillo pranzo con la figlia Aurora, la conduttrice, pensando a quando arriverà il momento di fare la nonna, non trattiene le lacrime.

Il tutto è stato documentato da Aurora Ramazzotti che, dopo aver annunciato ai fans il prando con la mamma, tra le storie di Instagram, ha anche mostrato mamma Michelle in lacrime mentre pensa al nipotino che giocherà a casa sua.

“Perché piangi?”, chiede Aurora a mamma Michelle con cui si è concessa un pranzo dopo aver sostenuto gli esami all’accademia Mas di Milano dove studia. “Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena…”, risponde la Hunziker. “E già piangi?”, ribatte Aurora con il sorriso.

“Piange da sola pensando a quando farò un figlio”, ha aggiunto poi la primogenita della Hunziker e di Eros Ramazzotti pubblicando il video della madre.

Felicemente fidanzata con Goffredo Cerza con cui vive una bellissima storia d’amore ormai da anni, Aurora è molto concentrata su quello che sarà il suo futuro professionale. Oltre a studiare, ha anche debuttato come inviata delle Iene. Per regalare a mamma Michelle il nipotino che desidera, probabilmente, aspetterà ancora.