Hai una carnagione particolarmente chiara? Ecco come dovrai vestirti questa estate per un look da urlo

Dopo aver visto come è meglio vestirsi d’estate per far risaltare l’abbronzatura è giusto accontentare anche le ragazze che dal sole stanno ben lontane per scelta o a causa di una pelle particolarmente delicata e sensibile. Vediamo le dritte d’effetto per l’estate 2021.

Da retaggio culturale del passato, dove era un tratto distintivo delle classi di ceto più elevato, a tradizione giapponese, oggi, per quanto a molte possa sembrare strano, la scelta di evitare il sole – inteso come abbronzatura – è ancora diffusa. Ecco perché diamo alcuni consigli utili sui look migliori per l’estate in arrivo a tutte le donne “no tan”.

Gli outfit giusti in estate se hai una pelle di porcellana

Argento, platino ed oro bianco, sia che si tratti di bracciali, orecchini, anelli o collane sono i vostri migliori amici. Nessun dubbio, agite anche negli accessori con cromie fredde e delicate che creino armonia con la pelle, appunto chiarissima. Ottime le gemme pastello e nelle tonalità più serali del mare. Lo zaffiro, che secondo gli antichi era la pietra di Saturno, è notoriamente simbolo di saggezza, regalità e profezia ed è la scelta migliore in questo caso. Vanno bene anche le perle ma nella stagione calda risultano un po’ “pesanti”.

Riguardo agli abiti la scelta è più ampia di quanto si possa immaginare. In primis anziché cercare di nascondere il fatto di essere bianche (fosse anche solo per evitare le stupide ed insensate domande di conoscenti e parenti del tipo “ma sei così pallida come mai? Non ti piace il sole? Sei malata?”) è bene sottolinearlo indossando il nero e il blu. Il look dovrà essere completato con scarpe e borsa colorati.

I colori tenui, proprio come le fantasie romantiche, saranno altrettanto apprezzati e vi faranno apparire più colorite.

Sempre adatto il jeans, soprattutto se accostato ad un top floreale.

Come raccontato dall’Ansa la scorsa estate, ci sono star internazionali che rifuggono il sole. Madonna, Nicole Kidman, Kristen Jaymes Stewart sono tre validi esempi di donne che oltre al volersi proteggere per l’età che avanza (le prima due) e per ovvi motivi lavorativi, proprio non ne vogliono sapere di prendere un colorito quantomeno dorato. Nel caso dovesse sorgere un dubbio di stile all’ultimo minuto basterà guardare i loro profili Instagram per carpire qualche trucchetto da copiare.

Silvia Zanchi