Vuoi provare a vestirti in pieno “street style” ma senza rinunciare all’eleganza? Arriva in tuo aiuto proprio Gucci: ecco la sua nuova collezione con North Face.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gucci Official (@gucci)

Hai sempre desiderato vestirti come una delle “baddie” di Instagram, con pantaloni larghi, tute e felpe?

Bene, adesso a darti la possibilità di esplorare i lati più “street” della tua personalità ci ha pensato Gucci, realizzando una collaborazione veramente unica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui loro nuovi vestiti, copiando anche lo stile di qualche star in modo da non commettere passi falsi.

Street style con Gucci: ecco tutto quello che devi sapere sulla loro nuova collezione

Se anche tu hai avuto una passione (mai sopita) per Jared Leto, allora non puoi decisamente perderti la nuova collezione di Gucci.

Dopotutto, che facesse il cantante nei 30 Seconds to Mars oppure l’attore (bello e maledetto), il caro Jared non ha mai mancato di stupirci con i suoi outfit meravigliosi.

Adesso, poi, è diventato il protagonista di una campagna veramente intrigante.

Quella di North Face x Gucci!

Questa collaborazione, veramente agli antipodi, ci mostra come i brand più importanti abbiano deciso di “piegarsi” alle logiche ed al volere del mercato.

Dopotutto, infatti, vi avevamo già detto qui come la quarantena abbia avuto un impatto anche sul mondo della moda.

Il proliferare di acquisti sui maggiori siti che producono “street wear“, infatti, ha decisamente condizionato le case di moda.

Certo, guardando ai must have primaverili del 2021, sicuramente non troviamo felpe con il cappuccio e tute da ginnastica (anche se qui ti abbiamo dato cinque idee per indossarle ed essere comunque al top).

Questa nuova collezione, però, promette veramente di rivoluzionare il nostro concetto di stile.

Insomma, se vuoi essere al passo con i tempi adesso devi assolutamente diventare un’esperta di street style.

Ma come si fa, in pochissimo tempo, a diventare maestri dello street wear?

Ma prendendo spunto dalle star, no?

Una fra tutte è Benedetta Porcaroli, attrice giovanissima e protagonista della serie Netflix “Baby“.

Una sua foto, dove sfoggia un bomber North Face x Gucci ha già fatto il giro di tutte le riviste di moda più importanti.

Il motivo?

Ma semplicemente lo styling veramente incredibile ed elettrizzante: il punto, infatti, è saper mischiare gli stili e rendere il tuo look non solo personale ma anche eclettico e particolare.

Benedetta ha fatto clamore in mascherina, bomber oversize, vestito elegante e sneakers e calze targate Gucci.

La sua lezione di stile, però, è decisamente importante: oggi più che mai, le regole del mondo della moda si sono davvero capovolte.

Non contenta la famosissima attrice ha anche postato un selfie sul suo profilo Instagram (@bennipi) dove è possibile vederla con un beanie sempre della collezione North Face x Gucci.

Insomma, altro che cappelli con il pompon (di cui vi abbiamo parlato qui); il vero must di questo inverno è il mix&match!

Se pensiamo solo a qualche anno fa, questi outfit ci sarebbero sembrati veramente impossibili.

La North Face, una marca prevalentemente conosciuta per i suoi abiti tecnici, in collaborazione con la maison Gucci?

Impossibile!

Senza contare, poi, il risultato veramente “inaspettato” degli outfit dei più famosi. Ma, se il 2020 ci ha insegnato una cosa, è che adesso non esistono più regole.

Il piumino oversize? Perfetto ed elegante.

Sneakers e calzini in bella vista? Accostamento intrigante.

Vestiti lunghi e leggeri in pieno inverno? Sono i benvenuti.

La quarantena, sicuramente, ci ha liberati dal condizionamento che ci voleva vestiti in una certa maniera ed in un certo momento.

Adesso ognuno è libero di indossare quello che vuole e nei momenti più disparati!

Ecco, quindi, che potete indossare un bellissimo abito lungo per andare a fare la spesa ed invece uno smanicato di Gucci per andare a fare una passeggiata in montagna.

Insomma, non ci sono più regole e, forse, è meglio così.

Insomma, adesso “street style” vuol dire, prevalentemente che sei libero di indossare proprio quello che vuoi.

Se anche le case di moda più famose hanno deciso che è arrivato il momento di rimescolare le carte, non saremo di certo noi a dire di no!

Pronta a sfoggiare i tuoi outfit migliori… anche se ti sembrano assurdi?