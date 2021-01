Scopri come alleviare i dolori mestruali, non solo con le tisane

I dolori mestruali possono più o meno intensi, provate ad alleviarli seguendo alcuni rimedi naturali non solo con le tisane.

L’appuntamento mensile di ogni donna, prima delle menopausa, le mestruazioni che per alcune sono davvero fastidiose perchè causano malessere ingenerale.

I dolori mestruali possono essere di intensità variabile da donna a donna che causa un senso di malessere. Dolori al basso addome, alla schiena e anche mal di testa. Sicuramente le donne che hanno una soglia bassa di dolore e un ciclo doloroso non riescono proprio a gestirlo. Ma ci sono dei rimedi naturali che possono alleviare il fastidio scopriamo quali.

Scopri come alleviare i dolori mestruali

Le mestruazioni arrivano in media ogni mese ad ogni donna, causando un malessere in generale, con intensità di dolori che cambia da donna a donna. Ci sono dei diversi rimedi naturali che possono alleviare il fastidio.

La tisana è un vero è proprio toccasana per alleviare molti dolori tra cui i dolori mestruali. Come la camomilla, l’achillea millefoglie e la melissa sono molto efficaci per alleviare i dolori dovuti al ciclo mestruale. Ma oltre a queste ci sono altri rimedi scopriamo quali.

-Tisana di achillea: questa è molto efficace quando i dolori sono forti e intensi. E’ una conosciuta e molto apprezzata proprio per le sue proprietà antispasmodiche. Infatti riesce a far rilassare la muscolatura dell’utero. Quando acquistate le foglie in erboristeria potete chiedere all’erborista la posologia e quante volte somministrarla.

-Tisana alla camomilla: si sa che è conosciuto proprio per le sue calmanti, efficace anche in caso di mal di testa, mal di stomaco e dolori addominali. Accade spesso che i dolori mestruali non determinano solo dolori addominali, ma anche mal di testa e non solo. La tisana alla camomilla è in grado di calmare e far rilassare, visto che talvolta alcune donne sono maggiormente stressate nei giorni del ciclo mestruale. La camomilla quindi va a contrastare gli spasmi addominali, quindi ha un’efficace azione antispasmodica.

-Tisana alla melissa: la melissa è una pianta che viene utilizzata non solo per calmare i dolori mestruali ma anche in caso di depressione per le sue proprietà sedative e calmanti. Se i dolori da ciclo sono associati ai mal di testa, allora non potete fare altro che provare la tisana alla melissa. Inoltre riesce anche a calmare gli spasmi muscolari rilassando le pareti dell’utero.

-Tisana al lampone: le foglie di questo frutto sono proprio consigliate in caso di dolori intesi da mestruazioni. L’azione mirata della tisana va a rilassare l’utero e i muscoli pelvici, attenuando i dolori. Acquistate le foglie in erboristeria e preparate la tisana secondo le indicazioni dell’erborista.

-Bagno caldo con i sali da bagno: calma rilassa e allevia i dolori. Un modo per concedervi qualche minuto e vi rilassate. Preparate a casa i sali da bagno, basta del sale grosso e delle gocce di olio essenziale alla lavanda. Immergetevi e rilassatevi un pò noterete che i dolori addominali si allevieranno.

-Pediluvio: un rimedio efficace soprattutto in caso di crampi addominali. Provate a immergere i piedi in una bacinella con acqua tiepida e unite un pò di chiodi di garofano e timo, dopo 10 minuti togliete, asciugate e se volete potete fare dei massaggi con il gel d’aloe vera.

Provate anche voi in caso di dolori mestruali ad alleviarli in modo naturale.