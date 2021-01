By

Scopriamo insieme i cinque must have del 2021 che devi assolutamente comprare durante questi saldi invernali: ecco i nostri suggerimenti.

Ogni volta che arrivano i saldi, tutti i fan della moda perdono decisamente la testa.

Il motivo è uno solo: come fare a resistere a tutti quei capi d’abbigliamento scontati?

Dopotutto, infatti, quando arriva il momento dei saldi ecco che possiamo, finalmente, sbizzarrirci e comprare tutti quei vestiti che abbiamo sognato per mesi.

Bene, quest’anno cerchiamo di affrontare i saldi invernali pensando al futuro: ecco cinque oggetti che devi assolutamente comprare per essere al top durante la primavera e l’estate del 2021!

Must have 2021: ecco cosa devi comprare per la primavera

Quando inizia il periodo dei saldi, nella mente di tutti gli appassionati di moda, si crea un vero e proprio cortocircuito.

Effettivamente, resistere ai prezzi scontati ed alla frenesia dello shopping, il più delle volte, diventa veramente impossibile!

Anche se vi abbiamo già dato qualche consiglio, che rimane sempre valido, per affrontare con calma la sessione di shopping più intensa, questo non vuol dire che non possiate rimanere vittime di un vero e proprio turbine dello shopping!

Se, come vi abbiamo già detto qui, potete pensare a comprare qualche capo invernale, un consiglio che rimane sempre valido durante le stagioni di shopping è comprare “al futuro”.

In questo periodo, quindi, invece di comprare maglioni e pantaloni pesanti, meglio iniziare a pensare al caldo della primavera!

Vi abbiamo già segnalati cinque capi a cui non potete veramente rinunciare se andate a fare shopping da Zara. Oggi, invece, vi parliamo dei must have primaverili del 2021 che dovete assolutamente cercare di acquistare durante questi saldi!

Si tratta di cinque capi ed accessori che dovreste già riuscire a trovare in mezzo a tutto quello che viene messo in vendita durante i saldi invernali.

Tenete gli occhi aperti e portate con voi questa piccola lista.

Adesso potranno sembrarvi capi veramente strani ma, in futuro, siamo sicuri che ci ringrazierete!

Ecco i cinque capi d’abbigliamento must have del 2021 che puoi iniziare a comprare già da adesso, così come li abbiamo visti sulle passerelle dei più grandi.

Pronti a fare “il botto”?

minibag : come vi avevamo già detto, le minibag sono tornate e sono tornate per restare!

Attenzione, però, non parliamo certo delle pochette o delle borse a tracolla che tutte abbiamo ed adoriamo.

La minibag è quella borsa nella quale, a stento, possiamo infilare il cellulare!

Quest’anno, quindi, torneranno veramente a farci impazzire; dall’ iconica mini pag in nylon di Prada, ai porta borracce rivisitati, la minibag è tornata nei nostri armadi.

Scegliere tra i modelli sarà veramente semplice: ne esistono di tutte le forme e di tutti i colori !

Le nostre preferenze vanno a quelle colorate ma ricordatevi che potete assolutamente decidere di prenderle nei colori più neutri .

Se poi qualcuno vorrà chiedervi perché dovete sempre portare con voi la vostra borsa (anche se mini) qui trovate qualche suggerimento per rimbeccarlo al meglio!

Secondo le tendenze della moda 2021 per la primavera e l’estate saranno proprio le tonalità più tenui quelle a farla da padrone in futuro!

I colori più ricercati saranno l’ indaco , il rosa ed il viola chiaro , l’ azzurro , il giallo , il verde ed il bianco .

Insomma, scegliendo capi color pastello non potete veramente sbagliare! Per abbinarli, poi, vi basterà fare riferimento alla Regola del Tre ed avrete un outfit praticamente perfetto e rifinito, solo usando i colori.

Niente male, no?





Il top interamente realizzato in perle, infatti, è uno dei must have della prossima stagione e promette di diventare un vero e proprio oggetto del desiderio !

Per averlo potete anche realizzarlo a mano da sole, nonostante sia una vera e propria fatica di Ercole, oppure acquistarlo scontato al 20% sullo shop ufficiale di Mango.

Questo top sarà necessario per chiunque voglia sfoggiare un look particolare ed intrigante !

Perfetto sotto una giacca di tweed (qui ti abbiamo dato qualche indicazione a riguardo) oppure per impreziosire una camicia semplice (potrebbe diventare il sesto modo, oltre questi cinque, per indossare una camicia bianca), il top di perle sarà il vero e proprio must della primavera.

Non fatevelo sfuggite!

Torna prepotentemente il contrasto tra pantalone largo e top stretto : insomma, un vero e proprio richiamo (anche se rivisitato) alle flygirls ed ai b-boys degli anni ’90 !

Per fortuna vi abbiamo già indicato qui quali scarpe indossare con i pantaloni larghi: vi basta solo scegliere il paio giusto per voi ed avrete un outfit perfetto!

Questa estate e questa primavera indosseremo tantissimi capi creati per “far vedere cosa c’è sotto“. Ovviamente, sempre senza esagerare!

Da quelli creati con particolari fantasie che coprono quello che c’è da coprire, al proliferare di bralette, di body o di interi outfit inseriti al di sotto di un capo trasparente!

Insomma, il trend della moda ci vuole mettere a nudo: risponderemo all’appello?





Bene, ora avete cinque capi ed accessori ai quali non potete davvero rinunciare, che saranno l’obiettivo del vostro shopping dei saldi invernali.

Questi must have del 2021 saranno quelli veramente più ricercati tra qualche mese.

Che ne dite di fare una piccola scommessa e cercare di prenderli prima degli altri?