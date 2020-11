“Tutti sanno che i regali più grandi stanno nelle scatole più piccole” o almeno così dicevano in Gossip Girl. Visti i prezzi, sembra valga lo stesso per le mini borse, ormai nelle collezioni continuative di ogni stilista che si possa definire tale. Vediamo le mini bag più cool del momento per tutte le tasche.

Tranquille, le tote (o shopping) bags restano un trend irrinunciabile per ogni donna e ve ne sono di stupende anche in quest’autunno – inverno. Oggi però guardiamo la loro versione piccola, anzi, mini.

Le mini bag, come il sorriso, stanno bene con tutto

Le star le indossano a tracolla o al collo, mixano più colori dello stesso modello e le sfoggiano come fossero dei veri e propri gioielli. Bando alle critiche sul fatto che non ci sia spazio nemmeno per l’iPhone (maxi), la funzione di una mini bag è puramente ornamentale e non funzionale.

È quel tocco fashion e lussuoso in più da concederci quando si vuol completare l’outfit.

La mini Belle smeraldo in nappa matelassé di Miu Miu ricorda tanto il portamonete della nonna. La tracolla in metallo dorato è removibile ed il costo è di 1100 euro. Miuccia Prada, che fondò il marchio nel 1992, riesce sempre a distinguersi per la qualità e per le campagne pubblicitarie femminili e poetiche.

Tra le mini bag più esclusive troviamo la classica Dionysus di Gucci (foto sopra) in pelle lamé oro a 720 euro, l’anello portachiavi permette di attaccarla ad un’altra borsa. Ad impreziosirla due teste di tigre con cristalli luminosi, ideale per le feste.

Altro modello iconico è la Hourglass di Balenciaga (695 euro). Realizzata in pelle lucida con lavorazione coccodrillo, ha il logo B in nero opaco alla chiusura a renderla perfetta sia per il giorno che per la sera. Il brand creato da Cristóbal Balenciaga Eizaguirre è tornato quest’anno a sfilare dopo ben sessantotto anni e lo ha fatto nell’Alta Moda.

Le mini borse hanno riscosso un successo tale da esser poi prodotte anche dai marchi più commerciali come Zara. Sotto, un nuovo modello in vendita a soli 19,95 €.

Altra scelta per un budget contenuto ma dal sapore rock è la mini bag di Pepe Jeans London. Il marchio nato a Portobello Road negli anni Settanta ha conquistato il mondo ed a colpi di testimonial famose, tra cui Kate Moss della quale abbiamo ricordato il look da pioggia, ha aggiunto al core business denim anche accessori, abiti ed underwear.

Sempre di Zara, la mini borsa a sacca imbottita con tracolla sportiva (25,95 €, foto sotto) che incita al divertimento. Ottima aggiunta ad un outfit casual, magari con stivali neri in pelle come quelli di cui vi avevamo parlato.

Borse mini e prezzo maxi? Non necessariamente. Cercando bene si trova tutto, anche le borsa mini giusta per noi.

Silvia Zanchi