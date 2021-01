Gemma Galgani lasciata da Maurizio: messaggio struggente post Uomini e Donne

Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci a Uomini e Donne, su Instagram, pubblica un messaggio struggente sull’amore.

Momento difficile per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Maurizio Guerci ha deciso di lasciare la dama di Torino dopo aver vissuto dei momenti d’amore con lei. Il momento fatidico è stato trasmesso nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 18 gennaio, e Gemma non ha nascosto la delusione per la decisione del cavaliere cinquantenne.

“Lui è sparito subito dopo la scorsa puntata. Ho passato Capodanno da sola e sono scivolata nel vuoto della solitudine. E’ la prima volta perchè non mi era mai capitato. E’ stata una cosa insolita. Dopo la fine della scorsa puntata, ho raggiunto telefonicamente Maurizio e mi ha detto che stava andando in albergo, ma ci eravamo accordati che ci saremmo parlati”, ha raccontato Gemma in studio. “Lui si è alterato anche con epiteti. Ho conosciuto una parte di Maurizio che non conoscevo e lui ha ammesso che il giorno in cui aveva staccato il telefono era con una signora”, ha aggiunto la Galgani non trattenendo la delusione.

Gemma Galgani, video struggente dopo la fine della storia con Maurizio Guerci a Uomini e Donne

L’ingresso in studio di Maurizio Guerci ha provocato un duro confronto tra i due. Maurizio conferma di aver accolto in casa una donna che è una sua amica e con cui ha molta confidenza. Maurizio racconta di aver deciso di chiudere con Gemma di fronte alla sua insistenza mentre la dama aggiunge di essersi sentita sola durante le festività e che avrebbe voluto almeno ricevere una sua telefonata.

“Ero a casa da sola la sera di Natale e non ti sei neanche preoccupato di farmi una telefonata. Sei stato un cafone. Ero qua da sola mentre tu avevi inviti a destra e sinistra e una telefonata mi avrebbe sicuramente fatto piacere. Mi hai dato anche delle lezioni di vita dicendomi come mi sarei dovuta comportare in studio”, ha sbottato Gemma con cui si sono schierati gli altri protagonisti della trasmissione tra cui Armando Incarnato e Valentina.



Nel frattempo, sui social, Gemma ha pubblicato un video in cui parla d’amore e che potete vedere in basso.

Chiusa la frequentazione con Maurizio, Gemma sta conoscendo altri cavalieri tra cui anche un quarantenne.