È tempo di saldi e finalmente possiamo acquistare capi e accessori a prezzi ribassati: scopriamo i 5 must have di Zara da acquistare ora.

Finalmente sono iniziati i saldi e per tutte le appassionate di moda dette anche “fashion victim” è uno dei momenti più belli dell’anno.

È proprio in questo periodo, infatti, che si possono fare affari e acquistare dei veri must have del proprio guardaroba a prezzi ribassati.

Dai cappotti alle scarpe, passando per borse, pantaloni e maglioni e chi più ne ha più ne metta. Nella giungla dei saldi vi aiutiamo a schiarire le idee e vi segnaliamo 5 pezzi, tra capi e accessori, irrinunciabili di Zara da acquistare con i saldi. Pronte?

Ecco i must have di Zara da acquistare con i saldi

Per tutte le appassionate di moda altro che Natale, Capodanno o altre feste comandate. Il momento più bello dell’anno è quello dei saldi. È proprio in questo periodo che si possono acquistare pezzi del nostro guardaroba anche più importanti a prezzi ribassati.

Come già vi avevamo consigliato infatti dovreste approfittare ora per rimpinguare il vostro armadio con capi e accessori evergreen come una borsa importante o un paio di stivali che vi permetteranno di dare un tocco di classe a tutto il vostro look.

Le proposte tra negozi e online sono tante e allettanti e allora vi aiutiamo noi di Chedonna.it a fare un po’ di chiarezza fornendovi qualche dritta per 5 capi e accessori must have di Zara da acquistare ora con i saldi. Scopriamoli.

1) Trench morbido

Il trench è uno di quei capi evergreen che si possono indossare per anni e anni senza mai passare di moda. In questo caso ne abbiamo trovato uno davvero bello e particolare di un colore insolito rispetto al solito beige ma d’impatto. Il colore di questo trench morbido è marsala per la precisione, si tratta una specie di rosa scuro. Da indossare anche in primavera o magari in una fresca serata estiva. Dona sia alle bionde che alle more.

Se l’acquisto vi interessa lo trovate sul sito di Zara al costo di 25,95 euro il suo prezzo pieno era di 39,95 euro, quindi è scontato al 35%. A nostro avviso vero affare.

2) Jeans flared

I jeans flared, di cui già vi avevamo parlato in questo articolo, da non confondere con i classici pantaloni a campana tipici degli anni ’70, hanno la particolarità di essere leggermente svasati sul fondo.

Indossati anche dalle star del momento i jeans flared faranno parlare di loro nella prossima primavera 2021. E allora perché non approfittare di questo modello in sconto da Zara?

Con il 33% potrete acquistarli a soli 19,95 euro anziché 29,95 euro. Tutto sta però a trovare la taglia. Questi pantaloni, infatti, sono letteralmente andati a ruba, quindi non sarà facile.

3) Chelsea boots

Se ancora non li avete acquistati è questo il momento giusto di farli vostri. Questi Chelsea boots, gli stivali del momento belli con gonne, vestiti e pantaloni, li trovate a 59,95 euro anziché 89,95 euro con lo sconto del 33%.

Qui puoi vedere anche come abbinarli. E qui puoi trovare maggiori notizie sugli stivali neri in generale.

4) Borsa Shopper

Un altro evergreen che non passa mai di moda è la borsa da giorno, ampia, spaziosa e comoda che non finisce mai di contenere tutto quello che vi occorre.

Si tratta della famigerata shopper un must have degli accessori che fa sempre comodo avere nel proprio armadio. In questo caso ne abbiamo trovata una di color marrone che si abbina un po’ con tutto.

Si tratta di una borsa in pelle scontata addirittura al 70% il che significa che anziché pagarla 99,95 euro la trovare a soli 29,95 euro. Insomma, un vero affare!

5) Camicia dritta

Infine, completiamo questa carrellata del brand Zara con un altro must have: la camicia dritta, dal taglio un po’ maschile.

Questo capo ben si abbina sui jeans ma non solo, anche su dei pantaloni larghi o a vita alta. Uno di quei pezzi dell’armadio che possiamo abbinare in tante combinazioni diverse senza risultare mai troppo vistoso o annoiarci.

In questo caso abbiamo trovato un vero affare. Questa camicia dritta blu chiaro è scontata al 60% il che significa che potete acquistarla a soli 15,95 euro anziché 39,95 euro.

E allora non ci resta che augurarvi: buon shopping!