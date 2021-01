Si parte oggi con i saldi per l’inverno 2021 e per garantirsi acquisti intelligenti ecco una guida ai capi irrinunciabili di quest’anno.

Sarà stato un Natale particolare e anche lo shopping da qualche mese a questa parte non è più lo stesso ma non c’è pandemia che tenga per far rinunciare noi amanti del fashion all’appuntamento più atteso dell’inverno: i saldi.

Speriamo fortemente che dalle spèsuccè extra delle Feste vi sia avanzato qualche spicciolo perché abbiamo per voi alcuni preziosi consigli per gli acquisti. La prima regola dei saldi top infatti è sapere ancor prima di uscir di casa che cosa si andrà a comprare, ottima strategia per non sperperare inutilmente e dare veramente una svolta al nostro guardaroba.

Consigli per gli acquisti saldi invernali 2021

Cinque sono i capi must have che abbiamo selezionato per voi quest’anno. Dal capospalla al pantalone non mancherà proprio nulla.

Pronte allora per la lista shopping?

Cappotto teddy bear – Il cappettò è il primissimo acquisto da metter in conto ogni anno quando arrivano i saldi invernali. Capo mediamente costoso, ci agevolerà moltissimo prenderlo con un po’ di sconto, consentendoci agar anche di aspirare a modelli un po’ più blasonati. Quest’anno il consiglio è di confidare in lui, il cappotto teddy bear, confortevole, glamour più che mai e disponibile in ogni lunghezza e colore.

Jeans straight – Il jeans a gamba larga e con vita alta. Anche qui stiamo in un ambito un po’ retrò, con chiaro richiamo agli anni ’90 ma anche ’80. Un modelle senza tempo, comodo e perfetto per il tempo libero.

Maglione con maniche a palloncino – Abbiamo recentemente analizzato come mai le maniche ampie ci piacciono così tanto ed è il momento giusto per godercele. Un bel maglione caldo con i saldi ci vuole. Consigliamo la tinta unita e un tessuto che di volume, anche peloso se vi piace.

Velluto a coste – Eh già, anche lui è tornato di gran moda. Certo, non lo proporremmo mai total look ma soprattuto per una gonna o un pantalone è senza dubbio un valido alleato. Non temete di osare con i colori: anche le nuance più brillanti sono ammesse.

Ecopelle – Che sia gonna. giacca o pantalone, quest’anno un capo in ecopelle nell’armadio ci vuole. Grintoso ma al tempo stesso elegante, potrà esser l’asso nella manica per un look da lavoro con cui apparire subito vincenti

E voi, quali acquisti avevate messo in programma per questi saldi 2021? Ricordare di ponderare bene ogni decisione per spendere in modo mirato ed efficiente.