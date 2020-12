Ti sei mai chiesta come fare per esaltare la classica camicia bianca? Ecco cinque modi di indossare la camicia a cui non hai mai pensato!

Tutti dovremmo avere nell’armadio almeno una camicia bianca.

Non si tratta di una imposizione dittatoriale ma di semplice buon senso: una camicia bianca è perfetta per risolvere anche le giornate peggiori, quelle dove non ci viene in mente un outfit neanche a pagarlo oro.

Come fare, però, per trasformare questo capo che ci sembra così anonimo e basic in una base per outfit alla moda?

Scoprilo grazie a questi cinque suggerimenti!

Cinque modi di indossare la camicia bianca: ecco come puoi fare

Un capo come la camicia bianca è sicuramente uno di quelli che dobbiamo avere nell’armadio, non importa che sia estate od inverno!

Anche sei manca nella lista dei nostri cinque must have invernali, possiamo assicurarvi che la camicia bianca è la vera e propria regina della moda.

Lo diceva Gianfranco Ferré, che la considerava un vero e proprio segnale di stile, ed anche molte star la considerano un capo irrinunciabile!

Anche Vanessa Incontrada, infatti, è una grande estimatrice della camicia bianca: qui trovate tutti i suggerimenti per copiare il suo look e, conseguentemente, la sua camicia bianca!

Anche se ha un curriculum così elevato, però, la camicia bianca non è certamente tra gli abiti preferiti del nostro armadio.

Indossarla, infatti, diventa difficile soprattutto se la vogliamo usare per “spiccare” sopra gli altri.

Dopotutto seguire la moda non è proprio questo?

Piegare gli stili ed i trend al nostro gusto, creando di volta in volta outfit personali ed alla moda.

Come fare, però, a coinvolgere anche la camicia bianca?

Ecco cinque modi per indossarla a cui non avevate mai pensato e che ti assicureranno un look elegantissimo ed alla moda ma sempre con la tua cifra personale.

Pronta per provare?

cintura : no, non quelle che si infilano nei passanti dei jeans ma una loro cugina, la cintura-gioiello, di quelle a vita alta.

Ne esistono molti tipi, da quelle sottili a quelle “corpetto” ma, per il vostro outfit con la camicia bianca noi vi consigliamo quelle più eleganti e piccole.

Ovviamente nessuno vi vieta di usare anche quelle più “ingombranti”! L’outfit sarà ancora più d’effetto e irriverente.

Vi basterà indossare la camicia bianca (meglio se oversize) e stringerla in vita grazie alla cintura gioiello.

In un attimo avrete trasformato un capo che usiamo letteralmente tutti i giorni in qualcosa di unico e speciale.

Niente male, no?

Ti abbiamo già parlato del colletto rimovibile bianco e di come fare per indossarlo qui: con i gioielli, più o meno, si tratta di compiere la stessa operazione!

Ti basterà scegliere un gioiello “importante”, dalla forma esotica come quello a forma d’insetot di Gucci oppure i fiocchi di neve di Zara che vedi qui sopra.

Abbinarlo alla camicia bianca, poi, è questione di un attimo!

In un secondo hai rivoluzionato il tuo outfit, semplicemente indossando una spilla od un bolo tie.

Insomma, la scelta giusta per esaltare qualsiasi camicia bianca: le foto non mentono! lasciala aperta : niente e nessuno ti vieta di indossare la tua camicia bianca… come se fosse una giacca!

Puoi semplicemente decidere di indossarla lasciando i bottoni completamente aperti, in modo da scoprire la pelle ma senza esagerare.

Sotto puoi decidere se indossare una fascia, magari in tinta con i pantaloni: se vuoi un look sportivo questo è l’abbinamento perfetto per te!

Scegli i famosi leggings da ciclista, sfoggiati da tutte le sorelle Kardashian, ed avrai un look alla moda ed intrigantissimo!

Se preferisci rimanere con i jeans o con i pantaloni normali allora ti consigliamo l’abbinamento con una bralette.

L’effetto è super sensuale!

Certamente l’idea ti sembrerà difficile ma possiamo assicurarti che se lo ha fatto Olivia Palermo (lo hai visto nella prima foto) vuol dire che non stiamo sbagliando!

Indossa la classica camicia bianca sotto un vestito o sotto una jumpsuit e vedrai che l’effetto sarà meraviglioso!

In primo luogo potrai riutilizzare vestititi, tute e vestitini che d’inverno devi necessariamente abbandonare nell’armadio.

In più c’è anche un altro fattore: la mattina non dovrai passare ore di fronte allo specchio per decidere cosa metterti.

Questo è un outfit perfetto per andare a lavoro ma, ricordati, non puoi esagerare troppo con gli accessori!

Rispetta una delle regole fondamentali della moda, la regola del tre, e tutto andrà bene!

come negli anni ’70: bastano solo queste parole per riportarci alla mente Jane Birkin e tutto l’allure che solo una (naturalizzata) francese può sfoggiare indossando una camicia bianca!

Il modo migliore per indossare una camicia bianca, infatti, è rifarsi a questa grandissima icona della moda e della cultura ed incorporare la camicia bianca nel nostro outfit per quello che è.

Un elemento classico ed elegante, un vero e proprio punto focale dal quale far partire tutto il nostro look.

L’abbinamento classico preferito da Jane Birkin è quello con i pantaloni a zampa ed accessori di paglia (iconica la sua borsa-cestino) o di pelle (come zeppe o borse a tracolla).

L’outfit non ha bisogno di altre presentazioni: è, nella sua semplicità, perfetto così!

(fonte foto: Pinterest)

Cosa ne pensi di questi cinque modi di indossare la camicia bianca, ti abbiamo dato qualche spunto?

Da domani, basta outfit noiosi!

Ora puoi indossare la classica camicia bianca con un tocco veramente estroso e personale: aspettiamo di vedere il risultato!