La moda, lo sappiamo, è sempre un passo avanti. Ecco i cinque must have invernali che non puoi proprio non avere nell’armadio questo inverno!

Ogni anno appaiono, improvvisamente, dei pezzi iconici che ci ritroviamo a desiderare con tutte le nostre forze.

Da un momento all’altro, infatti, sui nostri schermi, nelle serie TV, per strada ed in tutte le vetrine vediamo un nuovo oggetto del desiderio.

Senza di lui, ogni outfit ci sembra poco azzeccato e per niente alla moda. Scopriamo insieme quali sono i capi fondamentali di questo inverno!

Must have invernali: ecco i capi che non possono mancare nel tuo armadio

Ti è mai capitato di arrivare “in ritardo” sul capo fashion del momento?

Ogni It Girl che si rispetti deve sempre sapere quali saranno le mode della stagione in arrivo e, se possibile, anticiparle.

Scovare i “must have“, però, non è sempre semplice.

Anche se dovremmo avere già una buona idea di quale saranno i nostri capi invernali, meglio vedere se ci è sfuggito qualche abito o trend dell’ultimo minuto.

Dei trend della moda 2020/21 vi avevamo già parlato.

Ecco quali sono, però, i cinque capi che non possono mancare nel vostro armadio invernale!

maniche a palloncino

maxi coat

colletto rimovibile

scarpe baby

cardigan

Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Maniche a palloncino: ecco come indossarle

Le maniche a palloncino faranno un deciso ritorno nei nostri armadi questo inverno!

Lo stile “baby”, infatti, andrà moltissimo ed i richiami agli abiti bonton saranno tantissimi.

Questo non toglie che possiate rivisitare il concetto di maniche a palloncino usando un’anima rock!

Il top qui sopra di Glamorous ha le maniche a sbuffo realizzate in ecopelle nera ed è perfetto soprattutto per i look serali.

Il nostro consiglio è di fare attenzione, come al solito, ai volumi: se indossate un top con le maniche a sbuffo non potete abbinarlo a pantaloni larghi e senza forma!

Jeans flared e skinny jeans sono perfetti: più la maglia ha una forma “romantica” e più potete giocare con gli accostamenti rock!

Maxi coat: uno dei must have invernali più importanti

Come vi avevamo già anticipato parlando dei cappotti più in voga per l’autunno 2020, il maxi coat sarà il vero must have dell’inverno!

Oltre a scegliere modelli classici, dei colori più facili da abbinare, in questo inverno potete veramente sbizzarrirvi ed osare un po’ di più.

Questo modello a quadretti di MissGuided, infatti, abbina il maxi coat ad uno degli altri trend invernali che ci accompagnarenno: i quadretti!

Niente è troppo per il cappotto invernale di quest’anno: pronte a seguire la vostra fantasia?

Colletto rimovibile

Chi di noi ha mai sentito parlare di “colletto rimovibile“?

Scommettiamo in pochissime.

Eppure, questo tipo di colletto dal sapore veramente “vittoriano” è stato riportato in auge da Gucci e sarà uno dei must have di questo inverno!

Sono colletti che si possono chiudere grazie ad un bottoncino e possono essere utilizzati per rendere più iconico ogni vostro outfit!

Come nella foto qui sopra vi basterà semplicemente giocare con i contrasti.

Il colletto rimovibile è un accessorio che quest’anno andrà tantissimo!

Se non lo avete ancora comprato, meglio sbrigarsi.

Scarpe baby

Le scarpe baby sono un altro elemento che andrà fortissimo questo inverno.

Le scarpe baby sono un altro elemento che andrà fortissimo questo inverno.

Basta con le zeppe e gli anfibi (ma, se proprio vi piacciono, qui trovate cinque abbinamenti perfetti con le Dr. Martens).

Sono tornate le scarpe romantiche e “da bambine”.

Mocassini, ballerine, scarpe basse dai colori pastello; insomma, tutto quello che ci ricorda le scarpe da bambina che ci mettevano le nostre mamme nei giorni di festa!

Sì agli accostamenti più azzardati, come i calzini ben in vista e contrasti di colore molto forte.

Questo inverno torniamo tutti ad essere… più piccoli!

Cardigan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ERDEM (@erdem)



Di cardigan vi abbiamo già parlato diffusamente in questo articolo; ormai dovreste sapere già tutto a riguardo!

Questo tipo di maglione aperto, però, sarà fondamentale per ogni look invernale che si rispetti: la moda, infatti, ci permette di indossarlo sopra ogni tipo di accostamento!

Dalle passerelle più importanti alle serie TV che amiamo di più, il cardigan è diventato un elemento imprescindibile per ogni amante della moda.

Usatelo sopra vestiti (lunghi o corti che siano) per un look romantico, con un jeans ed una maglietta per outfit casual e senza impegno oppure come “pezzo forte” della vostra mise.

Sarete perfettamente alla moda ed… al caldo!

Insomma, siete delle vere fashionistas oppure vi serviva un aiutino in più?

Quanti di questi must have invernali avevate già nell’armadio e quanti invece dovete ancora comprare?

Ricordate che il vero trend della moda è quello di riciclare e risparmiare il più possibile: avete provato a vedere se potete trovare questi capi su ArmadioVerde?