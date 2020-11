I colletti bianchi non sono solo professionisti che svolgono lavori intellettuali in camicia, bianca. Nel mondo della moda si tratta di quel tocco romantico, trendy ed un po’ retrò che nella scorsa primavera si era imposto in formato maxi. Diamo un’occhiata alle proposte più lineari e pure della stagione.

White collar è il titolo della serie televisiva statunitense di Jeff Eastin con Matt Bomer andata in onda dal 2009 al 2014. In quel caso si parlava di F.B.I.; oggi però per colletti bianchi, intendiamo letteralmente i colletti femminili indossati dalle donne consapevoli che non sia necessario mostrarsi scoperte per distinguersi, anzi.

Come scegliere il colletto perfetto in base a gusto e portafoglio

Colletto in seta a motivo floreale per l’abito da giorno Chloé a maniche lunghe realizzato in crêpe satinato con silhouette a trapezio. Il costo è di 1390 euro, sul sito ufficiale della maison francese è andato a ruba, è disponibile solo in due taglie.

Questo outfit non va necessariamente abbinato ad eleganti décolleté, vanno benissimo, per dare un tocco rock, gli stivali neri di cui vi avevamo parlato.

Luisa Spagnoli propone un capo limited edition in maglia di lana grossa lavorata a maxi trecce, con collo e polsini dal sapore bon ton in organza di seta (400 euro). Le temperature si sono abbassate quindi bisogna pensare ai collant e per sapere come indossare quelle velate senza sentire freddo leggete qui.

Il colletto bianco va anche sulle felpe! Il mood grunge è solo un lontano ricordo. Oggi va lo stile “Good Girl”, capi colorati con colletti che ricordano i classici grembiuli delle scuole elementari. Maglia in tessuto felpato di misto cotone dalla linea morbida per H&M. Colletto rotondo in tessuto con bordino a volant. Spalle basse, maniche lunghe e ampie. Bordo a costine a fondo manica e in basso. In foto, sotto, a 24,99 euro.

Altra variante è la T-shirt Maje, a 125 euro, nera a maniche corte con colletto bianco. Il colletto Claudine è impreziosito da un fiocco lavallière fantasia amovibile (foto seguente).

Il marchio fa parte del gruppo parigino di prêt-à-porter con Sandro e Claudie Pierlot ed è arrivato in Itaalia nel 2014.

I colletti extralarge sono un tema da affrontare a parte, si trovano sia a fantasia che di un unico colore in tinta con la camicia. Di seguito un colletto di Zohe & Tobiah a soli 9 euro “riciclabile” su tutto. Valida soluzione per sfruttare capi che avete già in casa.

Per citare re Giorgio (Armani) “nella vita non è importante farsi notare, l’importante è farsi ricordare”. Provate a presentarvi ad un appuntamento in colletto bianco, vi ricorderanno di certo.

