L’addio di Michelle Hunziker ad All Together Now prima della grande finale: “Un bel viaggio con bellessime emozioni”.

Michelle Hunziker e il suo addio, almeno per il momento, al gambe show musicale di canale 5 All Together Now. La conduttrice, in vista della finalissima del game che ha dato la possibilità agli appassionati di musica di mettersi alla prova davanti a degli esperti nel tentativo di poterare a casa la vittoria e vincere il primo premio da 50mila euro, si congeda alla trasmissione che conduce dalla prima edizione.

E’ stato un grande successo per Michelle Hunziker a cui Mediaset ha deciso di affidare anche il sabato sera dopo la finalissima di Tu sì que vales 2020. Prima di salutare i telespettatori, Michelle ha voluto salutare i suoi followers con un addio speciale.

I saluti di Michelle Hunziker al game All Together Now

E’ stato un viaggio intenso, divertente e molto emozionante quello vissuto da Michelle Hunziker ad All Together Now insieme ai suoi compagni J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo, membri della giuria fissa che si sono prestati anche a divertenti siparietti e a duetti con i concorrenti.

“Che bel viaggio fatto di musica, talento, amicizia e tanta bella gente…stasera la grande Finale dì Alltogethernow!!! Il nostro Muro, i giudici e i finalisti ci regaleranno delle bellissime emozioni!!! Dopo Striscia ci siamo noi a farvi cantare e scopriremo chi vincerà 50mila euro”, ha scritto la Hunziker.



Quello della Hunziker è un addio ad All Togeher Now? I fans si augurano di no. Il game show musicale, infatti, ha conquistato tutti con la leggerezza, la musica, ma soprattutto con le storie vede ed emozionanti dei concorrenti che, davanti alla giuria e al muro umano degli esperti, si sono messi a nudo sfoggiando la loro voce, ma anche raccontando le proprie emozioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Mediaset, dunque, confermerà All Together Now per una nuova stagione con Michelle Hunziker ancora al timone? I fans sperano di sì. Nel frattempo, la Hunziker si prepara a festeggiare il Natale con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Aurora a cui ha fatto degli auguri speciali per il compleanno, Sole e Celeste che sono i gioielli più belli della sua vita.