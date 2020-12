Michelle Hunziker, auguri di compleanno ad Aurora da pelle d’oca – Video

Aurora Ramazzotti compie 24 anni e gli auguri di compleanno di mamma Michelle Hunziker sono da pelle d’oca, video.

Aurora Ramazzotti compie oggi, 5 dicembre, 24 anni e mamma Michelle Hunziker le fa gli auguri di compleanno con un video speciale che raccoglie tutti i loro momenti insieme pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Auguri vita mia, ti amo”, scrive mamma Michelle ripercorrendo i 24 anni di vita affrontati insieme alla sua primogenita che, sebbene oggi sia una giovane donna, indipendente, con tanti sogni da realizzare e con un fidanzato, Goffredo Cerza, di cui è follemente innamorata, resterà per sempre la sua bambina.

Michelle Hunziker, i momenti più belli trascorsi con la figlia Aurora

Michelle Hunziker è diventata mamma di Aurora quando aveva solo 19 anni. Giovanissima e inesperta, la conduttrice è cresciuta insieme alla sua bambina costruendo un rapporto meraviglioso basato sull’amore reciproco, il rispetto e l’educazione. Oggi che Aurora ha 24 anni, lei e Michelle sembrano due sorelle, pronte a sostenersi sempre e in qualsiasi situazione.

Nel giorno del compleanno della sua prima bambina, la Hunziker ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi alcuni dei momenti più belli trascorsi con Aurora sin dal primo momento. Nel video pubblicato sui social e che sta emozionando tutti, c’è una giovanissima Michelle alle prese con l’appuntamento al buio più bello della sua vita, quello con Aurora che, appena nata, scopre le braccia della mamma.

C’è il primo bagnetto, le prime scoperte, la prima gita sulla neve e i primi sorrisi. Un video dolcissimo quello che mamma Michelle che è in tv con All Together Now ha deciso di condividere sui social. Letteralmente innamorata delle figlie, la Hunziker emoziona i fans tirando fuori le emozioni che prova ogni volta che riavvolge il nastro dei ricordi ripercorrendo gli ultimi 24 anni della sua vita durante i quali è diventata anche mamma di Sole e Celeste che hanno trovato in Aurora il loro punto di riferimento.