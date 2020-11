Michelle Hunziker, prima del debutto di All Together Now, si è lasciata andata ad una confessione su questo difficile periodo a Mattino 5.

Michelle Hunziker questa sera è pronta a fare il suo debutto con una nuova edizione di All Together Now, uno dei game show più popolari degli ultimi tempi.

Il programma, che vede la collaborazione di J-Ax, tornerà sul piccolo schermo degli italiani con non poche novità, visto che oltre ad avere un cast formato da vari talenti, vanta una giuria formata da artisti del calibro di Francesco Renga ed Anna Tatangelo e non solo.

In occasione del lancio del programma, la conduttrice ha scelto di rilasciare un’intervista a Federica Panicucci a Mattino 5, durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa. Tra una confessione e l’altra, Michelle ha parlato di questo difficile periodo che il mondo intero sta vivendo e del ruolo cruciale di chi come lei fa televisione ha in questo momento. In quanto deve intrattenere e far svagare il pubblico, anche se per poco, che è saturo di ricevere e vivere notizie drammatiche.

“Ci sono momenti difficile, come quello che stiamo vivendo ora, dove ci lasciamo prendere dallo sconforto” ha rivelato Michelle Hunziker prima di All Together Now. “Non è sempre facile andare avanti” ha poi proseguito la conduttrice, che di recente si è commossa sui social. “Ma chi fa il nostro mestiere ha una missione: quella di far svagare per quanto possibile il pubblico“ ha ammesso. “In modo tale da fargli trascorrere qualche ora in spensieratezza” ha concluso, trovando un certo consenso da parte di Federica Panicucci.

All Together Now, Michelle Hunziker svela: “Ho rinunciato alla perfezione”

Durante il corso dell’intervista, Federica Panicucci ha parlato con Michelle Hunziker a Mattino 5 anche del coraggioso gesto di sua figlia Aurora fatto sui social, che durante la fine di quest’estate ha scelto di pubblicare uno scatto sui social senza trucco e senza l’utilizzo di alcun filtro, mostrando tutte le sue imperfezioni.

Un gesto coraggioso che è stato preso da esempio da numerosi personaggi dello spettacolo. Tant’è che la conduttrice di All Together Now non potrebbe che esserne fiera, ribadendo ancora una volta il concetto che la perfezione di cui tutti si vantano sui social non esiste e non reale. Tutti, in modo o nell’altro, abbiamo le nostre imperfezioni e dobbiamo esserne fieri.

“In casa mia c’è un rumore assurdo, lo definirei un inquinamento acustico che dopo 5 minuti ti viene voglia di scappare” ha ammesso ironica la conduttrice, che non molto tempo fa ha parlato delle sue zone buie. “Io non corro più dietro la perfezione, mi sono arresa” ha spiegato. “L’organizzazione, come tutto, nella vita aiuta ma sono arrivata alla consapevolezza che la perfezione non esiste“ ha concluso, facendo riferimento non solo all’aspetto fisico ma anche ai ruoli che ognuno di noi ha all’interno della propria vita.

Michelle Hunziker a Mattino Cinque ha affrontato inediti retroscena che non aveva mai svelato al suo pubblico prima d’ora ed è pronta a mostrare ulteriori sfaccettature di lei durante questa nuova edizione di All Together Now. Il pubblico, d’altra parte, non vede l’ora di poterla ammirare di nuovo all’opera anche perché, mai come ora, il game show da lei condotto sembra essere ricco di emozioni e talenti da non perdere assolutamente.