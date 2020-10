Michelle Hunziker, doppia faccia davanti allo specchio: che bellezza con il viso acqua e sapone, la foto e l’importante messaggio.

Riflessa nello specchio, con i capelli ancora in disordine, Michelle Hunziker mostra la sua “doppia faccia” e le sue zone “buie” che tutti hanno. Bellissima, con un viso acqua e sapone, la conduttrice si guarda allo specchio e si vede dentro, scoprendo quelle zone che tutti cercano di mantenere nascoste. “Tutto quello che abbiamo dentro, ciò che ci piace o proprio quello che più odiamo… tutte le nostre zone “buie” ma anche le cose che amiamo negli altri in realtà sono proiezioni di ciò che abbiamo dentro”, scrive la Hunziker.

Michelle Hunziker: “Mi spaventa il mondo e un futuro di individui soli”

Guardandosi allo specchio, Michelle Hunziker tira fuori le proprie paure ammettendo di essere spaventata da un mondo in cui gli individui sembrano tutti più soli. Tirare fuori le proprie fragilità, scrive la conduttrice, non rende meno deboli, ma più forti.

“Ecco perché secondo me sono incredibilmente difficili ma meravigliosamente interessanti e stimolanti le relazioni… perché ci fanno da specchio. Ci rendono fortissimi. Si può imparare molto di più da una persona che ci urta, che ci dà fastidio, che ci sembra così incredibilmente distante da noi stessi… forse sta solo rispecchiando ciò che abbiamo dentro da risolvere”, aggiunge la Hunziker che ha già incantato tutti con il suo look autunnale formato da cappello e giacca di pelle.



“Farsi da specchio e non scappare è per me la vera forza di questo periodo storico. È più semplice evitare, scappare, rifugiarsi nelle scuse che troviamo raccontandoci che da soli si sta molto meglio… no… finché c’è il rispetto, vale la pena combattere per mantenere salde le nostre relazioni. Mi spaventa un mondo, un futuro di individui soli e comodi ma terribilmente tristi…a voi”, conclude Michelle mostrandosi senza il suo bellissimo sorriso con cui, da anni, ilumina la giornata delle persone a lei care, ma anche di tutti i suoi fans.

Una profonda riflessione quella di Michelle che emoziona e commuove tutti i suoi followers si cui, molti si dicono d’accordo con lei.