Michelle Hunziker piange sui social ricordando tre eventi importantissimi della sua vita accaduti il 10 ottobre: “Scende una lacrima”.

Il 10 ottobre, per Michelle Hunziker, è un giorno davvero speciale. La conduttrice, infatti, festeggia il compleanno della figlia Sole, quello della mamma e il suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Tre eventi fondamentali della vita di Michelle che, prima di dedicarsi ai festeggiamenti in famiglia, ha condiviso le proprie emozioni con i fans. Pubblicando una foto della sua Sole, della mamma e una del suo matrimonio, Michelle non nasconde di essersi fatta travolgere dalle emozioni non riuscendo a trattenere le lacrime.

Michelle Hunziker: “O gni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai matrimoni delle mie figlie o ai miei nipoti un giorno”

Innamorata delle figlie Aurora, Sole e Celeste, Michelle Hunziker torna indietro nel tempo il giorno del loro compleanno tirando fuori dal cassetto dei ricordi le loro foto e lasciandosi travolgere dalla nostalgia e dall’emozione pensando al giorno in cui le guarderà sposarsi o diventare mamme.

“In questa giornata speciale per noi è evidente il numero 7!!! Sole compie 7 anni, mia Mamma 77 ed io sono nata nel 77. Oggi è anche l’anniversario del mio matrimonio! Me li devo giocare“, scherza Michelle.

Poi, l’emotività di mamma Michelle viene fuori: “Quando ci sono i compleanni delle mie figlie divento sempre molto nostalgica e vado a rivedermi la sera prima tutte le loro foto da quando sono nate. Lo faccio con ognuna di loro…le foto aumentano, così come i vissuti e i ricordi meravigliosi che mi procurano. Adoro assaporare ogni singolo istante del loro presente e mi emoziono ad pensare al loro futuro. Ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno. Pensate come sono messa ! Hahahahaha! Auguri Sole del mio cuore. Auguri Mamma, auguri Tom vi amo tanto!!!”, conclude Michelle.

Sarà un weekend di festa, dunque, per Michelle e tutta la famiglia Trussardi.