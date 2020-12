Copia il look di Vanessa Incontrada con questi cinque suggerimenti: ecco come fare per comporre un outfit femminile e boho chic come lei.

Oggi scopriamo come vestirci come una delle showgirl preferite da tutti gli italiani.

Vanessa Incontrada, infatti, è una donna che ha dalla sua non solo una bellezza straordinaria ma anche simpatia e carattere.

I suoi outfit, dalle linee semplici e femminili, seguono molto la linea di stile “boho chic”.

Ecco cosa puoi fare per copiare i suoi look!

Copia il look di Vanessa Incontrada: ecco i cinque must have

Facile essere bellissimi se di nome fai Vanessa Incontrada!

La star della televisione italiana, infatti, può contare su un sorriso perfetto, una pelle meravigliosa ed un colore di capelli decisamente invidiabile.

Cosa la rende, però, così amata e speciale?

Sicuramente, infatti, questi elementi brillano grazie ad una sua qualità: il suo carattere, schietto, diretto ed estremamente simpatico!

Fra tutte, infatti, Vanessa Incontrada è stata decisamente una delle paladine della body positive.

Attaccata duramente e negli anni per i suoi chili di troppo, Vanessa ha recentemente fatto molto scalpore grazie ad una copertina di Vogue decisamente emozionante.

Insomma, di certo non è una che le manda a dire ed ha deciso di amarsi ed accettarsi per come è.

Niente male, no?

A coronamento del tutto c’è il suo stile: elegante ma pulito, con un particolare che la fa spiccare in mezzo a tutte le altre.

Pronta a scoprire i cinque capi must have da avere nell’armadio per copiare gli outfit di Vanessa Incontrada?

Ecco qui la lista: vediamo gli abbinamenti e dei possibili capi da acquistare!

Iniziamo con la camicia bianca: il vero must have dell’armadio di Vanessa Incontrada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

vi sembrerà scontato ed invece la camicia bianca è il vero fondamento dei look di Vanessa Incontrada.

Un capo sempre attuale, facilissimo da abbinare e dal quale la showgirl può costruire outfit via via più complicati!

Vanessa ha quello che si può definire fisico a clessidra (qui trovate tutte le informazioni riguardo ai tipi di fisico ed agli abiti più consoni per ognuno).

Questo vuol dire che, usando la camicia bianca come base, può aggiungere a piacimento cardigan, accessori particolari e pantaloni o gonne a vita alta!

Un capo sempreverde che può risolvere molte mattine passate in crisi di fronte allo specchio: insomma, se la indossa sempre Vanessa un motivo per averla e sfruttarla sicuramente ci sarà!

Può essere sfruttata per essere femminile e sensuale senza rinunciare alla praticità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)



Pizzo e trasparenze per non rinunciare alla femminilità

Un modo di leggere diversamente la camicia ed i top è quello di fare uso di pizzi e trasparenze.

Vanessa li usa spesso sotto outfit decisamente “seriosi”, coniugando stile e sensualità in una maniera veramente eccellente!

Un top di pizzo, infatti, vi regalerà un’allure decisamente romantica e femminile e potete, quindi, indossarla con quello che desiderate!

Abbinata ad un completo intero (quelli da donna, quest’anno, vanno tantissimo) oppure ad una giacca di tweed, la camicia bianca ingentilisce qualsiasi “capo da uomo”.

Anzi!

Si tratta veramente della soluzione perfetta per chi vuole essere professionale senza rinunciare alla sua femminilità.

Cardigan ed abiti stile boho: copia il look di Vanessa Incontrada seguendo il suo stile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)



A Vanessa piacciono molto i cardigan (qui vi abbiamo parlato di quali sono quelli migliori per ogni tipo di fisico) e ne usa veramente tanti!

I suoi preferiti sono questi a fantasia “boho chic” e, spesso, Vanessa sfoggia anche vestiti morbidi dello stesso stile!

Con boho chic si intende definire tutti quegli abiti che risentono delle influenze hippy e boheme.

Nello specifico si compongono di fantasie a fiori, colori accesi, piccoli pompon (a proposito, sapevi perché il pompon si trova sui cappelli invernali?), motivi geometrici e toni “caldi”.

Un abito od un cardigan in questo stile sono elementi perfetti per portare nel vostro armadio un tocco di stile particolare.

Ovviamente il consiglio è valido solo se vi piacciono!

Longuette, midi, a ruota ed a vita alta: ecco cosa indossare sotto!

Delle gonne midi e di come abbinarla in inverno vi abbiamo già parlato ampiamente qui.

Questo è uno dei capi preferiti anche da Meghan Markle e, se volete copiare lo stile della duchessa, trovate qui tutti i nostri consigli.

Per un fisico a clessidra come quello di Vanessa, comunque, le gonne midi, le longuette, quelle a ruota o, comunque, ogni pantalone a vita alta sono la soluzione perfetta!

Esaltano le curve del corpo, nascondono i difetti e contribuiscono ad evidenziare il punto vita stretto.

Un capo come questo funziona benissimo con un paio di tacchi alti e la camicia bianca di cui parlavamo sopra.

Con solo due elementi avrete creato un outfit elegante e ricercato: proprio quello che ci vuole se siete alla ricerca di un look per andare a lavoro e non sapete cosa indossare!

Qui trovate altri suggerimenti per chi ha il fisico a clessidra e deve scegliere un outfit lavorativo.

La longuette, comunque, è decisamente uno dei must have che non potete ignorare se volete vestire come Vanessa Incontrada!

Backless dress: il consiglio di stile per stupire in una serata elegante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Perfetto per tutte coloro che hanno un seno importante (ma anche per chi non lo ha!), l’abito backless è un capo veramente irrinunciabile!

Con questo vestito potete veramente fare faville ad un qualsiasi evento elegante ed importante.

Generalmente accollato davanti vi permette di essere sensuali senza scoprire niente che potrebbe essere considerato sconveniente.

L’idea, che attraversa tutto lo stile di Vanessa Incontrada, è quella di riuscire a coniugare la femminilità con linee semplici.

Non ci sono grandi esplosioni di colore, fantasie su fantasie, outfit strutturati per colpire o stupire!

Vanessa si affida alla semplicità e purezza degli abiti, che, indossati come sceglie lei, le permettono di spiccare.

Insomma, possiamo solo che copiare e sperare di suscitare lo stesso effetto!

Se questi consigli vi sono sembrati utili allora non potete perdere anche quelli per vestirvi come Cate Blanchett, Rachel di Friends o Scarlett Johansson.

Pronte a copiare tutte le nostre star preferite?