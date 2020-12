DPCM, freddo ed abbuffate natalizie: è il momento di (ri)indossare la tuta! Scopri i cinque abbinamenti con i pantaloni della tuta più chic!

Lo sappiamo, lo sappiamo. Abbinare la parola chic ai pantaloni della tuta ti ha già fatto correre un brivido lungo la schiena.

Ti capiamo! La tuta, infatti, è uno di quei capi che andrebbe indossato per andare in palestra o, al limite, per mettersi a letto qualora non avessimo pigiami puliti.

Se anche Rihanna, però, la abbina ai tacchi e ci va in giro tutta contenta possiamo dirlo: il mondo, però, sta iniziando a creare le condizioni perfette perché la tuta non ci abbandoni mai e poi mai!

Tra DPCM, pandemia globale che ci impedisce di uscire, freddo ed il temuto arrivo delle abbuffate natalizie, scopriamo insieme a cosa puoi abbinare la tuta!

Cinque abbinamenti con i pantaloni della tuta: ecco come li puoi indossare

No, non siamo impazziti!

Anche se pensi che sia letteralmente impossibile, ti possiamo assicurare che la tuta può essere indossata in maniera chic.

Non ci spingeremo a dire che può diventare elegante, questo no.

Però, soprattutto per questo periodo, qualche suggerimento su come portarla al meglio anche fuori di casa ci sembra non solo doveroso ma anche molto utile!

Ecco cinque accostamenti per creare un look del quale non dovrai assolutamente vergognarti, anzi!

Soprattutto nell’ultimo periodo, infatti, abbiamo avvistato tantissime ragazze (ma anche celebrities) che hanno deciso di sdoganare i pantaloni della tuta anche in pubblico.

Il paio più famoso, in questo momento, non appartiene ad una marca ma ha un preciso identikit di riconoscimento.

Si tratta di pantaloni della tuta jogger di un grigio chiaro, con elastico in vita ed alle caviglie.

Il modello che vi proponiamo qui sotto è di Zara ma possiamo assicurarvi che si trova praticamente ovunque.

In questo momento, anche se non sembra, è veramente il tipo di pantaloni della tuta più ricercato.

Ma perché?

La risposta è semplice: si presta benissimo agli abbinamenti più estrosi per creare un look favoloso rimanendo comode ed al caldo!

Ecco cinque idee per abbinarlo:

elegante con il blazer o la giacca da uomo: incredibile ma vero, il look giacca elegante e pantalone della tuta ha decisamente spopolato!

Potete usare una giacca del vostro tailleur femminile (qui vi avevamo detto perché è il nuovo must dell’inverno) oppure la giacca del vostro partner.

L’accostamento a contrasto funziona benissimo con una maglia bianca, orecchini e gioielli eccessivi ed una minibag.

Provare per credere!

con la felpa e la giacca di pelle: se non sai come indossare la felpa (qui ti avevamo già dato qualche suggerimento), forse non hai pensato alla soluzione più ovvia.

Felpa e tuta si sposano benissimo insieme! Per evitare, però, di sembrare appena tornate dall’ora di educazione fisica, meglio aggiungere una giacca di pelle nera.

Il look diventa immediatamente rock e casual: l’abbinamento perfetto è quello con le sneakers. Qui ti avevamo dato cinque idee per indossare le scarpe da ginnastica: questa può essere la sesta!

cappotto elegante: è vero, avevamo promesso di non menzionare la parola elegante abbinata alla tuta e adesso lo abbiamo già fatto due volte!

Un cappotto elegante, però, come quello di cammello o tutti gli altri che vi abbiamo suggerito essere quelli must have dell’inverno e dell’autunno 2020, funzionano veramente benissimo con la tuta!

Assicuratevi di completare il look con una delle vostre borse preferite, una sciarpa od un maglione ingombranti e l’outfit è pronto.

Trasmetterà una sensazione di rilassata professionalità.

matchy matchy: un’altra soluzione è quella di abbinare pantalone della tuta e felpa, in modo da creare un blocco unico di colore.

Ti sembrerà un controsenso ma nell’ultimo periodo questo è un look che è andato tantissimo tra le star!

Coordinare tuta e felpa, comunque, ti permette di giocare con gli accessori e con i colori. Prediligi quelli più soft quando si tratta di fare una passeggiata con le amiche mentre tieni quelli accesi per situazioni di gioco o divertimento!

Il consiglio top? Se vuoi veramente esagerare, abbina al tutto i tacchi alti. Farai sicuramente scalpore!

crop top e stivaletti: forse hai già letto il nostro articolo su come abbinare le Dr. Martens o con che cosa indossare gli stivaletti Timberland.

In ogni caso, eccoti un altro suggerimento: mettili sotto la tuta!

Per un effetto rilassato ma assolutamente chic ed alla moda, puoi aggiungere un crop top.

Vero, adesso fa freddissimo e sono in poche le temerarie che escono di casa con la pancia scoperta.

Noi non ti consigliamo di tentare ma magari puoi mettere questo suggerimento da parte in vita delle temperature più miti della primavera!

Se decidi di sfoggiare questo look, comunque, abbiamo una raccomandazione: capelli, trucco e gioielli devono essere, semplicemente, perfetti!

Insomma, ora avete tutte le idee per abbinare la tuta, in inverno (ma, perché no, anche in primavera ed in estate).

Certo, non è diventato il capo più elegante sulla faccia della terra ma pratico ed alla moda sicuramente sì!

Aspettiamo di vedere tutti i vostri outfit, sicure che tra la comodità un caldo paio di pantaloni o joggers della tuta e la scomodità di un jeans skinny… farete la scelta giusta!