Le Dr Martens, gli anfibi più famosi al mondo, in 5 abbinamenti per poterle utilizzare veramente in tutte le occasioni, dalle più casual alle più eleganti.

Sono gli anfibi più famosi al mondo, quelli dall’inconfondibile cucitura gialla e dalla suola in gomma che, periodicamente, sembrano destinati a tornare alla ribalta.

Chi non si è lasciata almeno una volta affascinare dalle Dr Martens? Nere, o al massimo color borgogna, sono ripetutamente entrate nel nostro guardaroba e, negli anni, le abbiamo abbinate veramente a ogni capo, dal pantalone skinny super rock al vestito svolazzante un po’ stile Io ballo da sola.

Ma quali sono oggi gli abbinamenti veramente cool con le Dr Martens? A parte da questi anfibi vi proporremo oggi cinque diversi look, dal casual al romantico, passando per tutte le occasioni d’uso che potreste immaginare.

Scopriamo allora insieme come sfruttare al meglio le immortali Dr Martens.

Dr Martens in 5 abbinamenti per look diversi

Come vi abbiamo già detto il galateo delle scarpe esiste e ogni calzatura ha i suoi usi appropriati.

Oggi però la moda ci spinge a reinventare i cardini del nostro stile e creare nuovi abbinamenti.

E’ il caso delle Dr Martens, scarpe da sempre ritenute super casual ma che in realtà offrono opportunità a non finire. Scopriamone alcune.

Classico con i jeans neri – E’ il look amato anche da Kristen Stewart, il più classico del resto con le Dr Martens. Un bel jeans nero e una camicia per renderlo più formale (magari da lavoro) oppure una T-shirt per tocco casual

Romantiche con il mini dress – Altro grande classico che permette di riciclare in chiave autunnale i vestiti estivi svolazzanti. il tocco in più saranno delle belle calze, noi suggeriamo a pois e sarete super chic.

Casual con la stampa plaid – I quadrettoni stanno sempre bene che siano su dei pantaloni o su una camicia l’abbinamento con le Dr Martens li rende di gran tendenza. Perfetto look per un’uscita tra amiche.

Sexy rock con gonna in pelle – Eh già, questo l’abbinamento che non i aspetti. Più la gonna si accorcia più saprete sedurre. Benissimo sia con tagli aderenti che a ruota. Le Dr Martens così sono super sexy!

Abito da sposa per un matrimonio come nessun altro – Se volete esse veramente spose fuori dal comune che aspettate a indossare le vostre Dr Martens sotto l’abito bianco? Senza dubbio sarà il tocco in più che non passerà inosservato ma ci vuole carattere per sfoggiarlo.