Benedetta Porcaroli, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Benedetta Porcaroli, giovane attrice e modella italiana, sta riscuotendo molto successo con apparizioni sul grande e piccolo schermo.

Benedetta Porcaroli è una delle attrici più conosciute nel panorama contemporaneo, contrariamente alle aspettative la carriera dell’interprete inizia come modella: la ragazza, classe 1998, posa per il noto brand Subdued.

Nome: Benedetta Porcaroli

Età: 22 anni

Data di nascita: 11 giugno 1998

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice, modella

Altezza: 168 cm

Peso: 47 Kg

Profili social: Instagram

Leggi anche – Kim Rossi Stuart, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Benedetta Porcaroli carriera

Posizione lavorativa che gli permette di emergere agli occhi degli addetti ai lavori, si diploma e studia anche canto. La sua passione primaria, tuttavia, resta la moda: motivo per cui è ancora testimonial di altri brand importanti come Timberland, Fendi e Gucci. La gioventù le permette di spaziare fra un contesto e l’altro con duttilità, savoir faire e intelligenza. L’approccio con il mondo del cinema arriva dopo un periodo di notorietà grazie alle sue peculiarità estetiche ed emotive.

La vediamo in lavori importanti diretta dai più grandi registi italiani, Paolo Genovese e Michele Alhaique su tutti, colpiscono particolarmente le apparizioni in “Sconnessi” e “Perfetti Sconosciuti”. La consacrazione vera e propria arriva con “Baby”, fortunata serie tv di Netflix e “Tutto può succedere”.

Lavoro in cui è protagonista che gli permette di entrare nelle case degli italiani dal piccolo schermo: la sua fanbase è relativamente giovane, ma inizia ad essere apprezzata anche dagli estimatori più profondi della settima arte. 8 le apparizioni in sala e 3 sul piccolo schermo. Presenza gradita anche all’interno di videoclip celebri come “Maradona y Pelè”, ultimo singolo targato TheGiornalisti, e “16 Marzo” di Achille Lauro. Vere e proprie gemme di una carriera in divenire.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata è molto riservata, ma ha avuto qualche liaison illustre: il calciatore Under 20 ed ex giallorosso Edoardo Soleri e il regista Michele Alhaique con cui ancora si accompagna. Ha un fratello di 13 anni, Guglielmo, con cui va molto d’accordo. Situazione di concordia anche con i genitori, nonostante la loro separazione le abbia dato molte sofferenze. Seguita anche sui social, soprattutto su Instagram con un milione e 400mila follower.