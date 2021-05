Gabriel Montesi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Gabriel Montesi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e Instagram dell’attore. Scopriamo tutto insieme.

Gabriel Montesi, nel giro di pochi mesi è stato tra i protagonisti di tre film italiani di grande successo, ottenendo anche ruoli di primo piano. Dopo diversa gavetta, alcune apparizioni in fiction e serie TV con ruoli secondari al cinema, l’attore romano è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del cinema italiano.

Nome: Gabriel Montesi

Data di nascita: 10 agosto 1992

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore

Luogo di nascita: Genzano di Roma

Altezza: /

Peso: /



Tatuaggi: Qualcuno sparso sul corpo



Profilo Instagram ufficiale: @montesigabriel

Gabriel Montesi: biografia e carriera

Gabriel Montesi è nato a Genzano di Roma il 10 agosto del 1992 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Leone). E’ cresciuto ad Aprilia e sin da piccolo ha iniziato ad appassionarsi al mondo dello spettacolo e della recitazione.

Inizia ad appassionarsi alla recitazione dopo aver partecipato al laboratorio di recitazione teatrale “Teatro Finestra” ad Aprilia nel luogo in cui è cresciuto, in seguito prende parte a diversi corsi e laboratori a Roma fino a che non riesce a entrare alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, diplomandosi nel 2019.

Ottiene i primi ruoli in produzioni televisive come Un medico in famiglia e Il restauratore. Il debutto cinematografico avviene nel 2014 con una piccola parte in Pasolini di Abel Ferrara. el 2018 lo abbiamo visto al cinema in Made in Italy, A Tor Bella Monaca non piove mai e in La partita.

Nel 2019 inizia a ottenere i primi ruoli importanti, come quello di Adieis ne Il primo re di Matteo Rovere e di un ragazzo padre in Favolacce dei fratelli D’Innocenzo e ne Il campione. Ha poi lavorato nella serie TV Romulus e in Speravo de morì prima, la serie TV su Francesco Totti nella quale interpreta il ruolo di Antonio Cassano.

Ecco tutte le sue produzioni:

Al cinema

Pasolini (2014)

(2014) Dead Country (2015)

(2015) Carmen (2016)

(2016) Made in Italy (2018)

(2018) A Tor Bella Monaca non piove mai (2018)

(2018) La partita (2018)

(2018) Il primo re (2019)

(2019) Il campione (2019)

(2019) Favolacce (2019)

Televisione

Un medico in famiglia (2013)

(2013) Il restauratore (2014)

(2014) Provaci ancora prof! (2015)

(2015) Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo (2015)

(2015) Romulus (2020)

(2020) Speravo de morì prima (2021)

(2021) Christian (2021)

Gabriel Montesi: vita privata e Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GabrielMontesi (@montesigabriel)

Della vita privata di Gabriel Montesi si sa ben poco. L’attore infatti è molto riservato riguardo alla sua vita privata e non si hanno informazioni riguardo alla sua vita sentimentale, né riguardo al suo patrimonio personale. Sul suo profilo Instagram infatti è solito pubblicare spezzoni dei suoi lavori televisivi.