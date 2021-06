Stefano De Martino, fuga romantica a Parigi con il suo grande amore

Stefano De Martino, in attesa di svelare il suo futuro progessionale, fugge a Parigi con il suo, più grande amore: il figlio Santiago.

Stefano De Martino lascia per un fine settimana l’Italia e il caldo per concedersi un weekend da favola in quel di Parigi insieme al figlio Santiago. Il conduttore napoletano, infatti, approfittando della riapertura di Disneyland Paris, si è concesso un fine settimana con il suo piccole ometto che, fisicamente, gli assomiglia sempre di più.

Dopo aver trascorso gli ultimi fine settimana al mare, stavolta, ha scelto di concedersi un weekend solo con suo figlio che, da quando è nato, otto anni fa, gli ha cambiato la vita stravolgendo le sue priorità.

Stefano De Martino, weekend a Parigi con il figlio Santiago

Santiago resta il grande ed unico amore di Stefano De Martino il quale, ogni volta che ne ha l’occasione, stacca totalmente la spina dai suoi impegni dedicandosi totalmente al suo bambino che, tra poche settimane, accoglierà la sorellina Luna, figlia di mamma Belen e del suo compagno Antonino Spinalbese.

Per trascorrere il suo weekend con Santiago, il conduttore napoletano ha così deciso di volare a Parigi e godersi alcuni giorni solo con suo figlio. Diventato papà quando aveva solo 24 anni, Stefano si è perdutamente innamorato di suo figlio a cui non ha mai fatto mancare la sua presenza.

Nonostante il matrimonio sia finito, infatti, Belen e Stefano sono sempre riusciti a regalare un’infanzia serena e felice a Santiago che trascorre volentieri sia il tempo con la mamma che con il papà.

Mentre Belen si rilassa e si gode le ultime settimane di gravidanza in attesa di poter stringere tra le braccia la sua piccola Luna, Stefano ha scelto la capitale francese per regalare dei momenti magici al suo bambino.

Diversamente dalla Rodriguez, nonostante i tanti rumors intorno alla sua vita privata, De Martino risulta ufficialmente single e, per ora, si gode l’estate in compagnia degli amici e del suo Santiago di cui è follemente innamorato pensando anche al lavoro che potrebbe regalargli delle novità in vista della nuova stagione televisiva.