“Luna Marie sta arrivando”: Belen Rodriguez vicina al parto, l’annuncio

Luna Marie, la seconda figlia di Belen Rodriguez, è pronta a venire al mondo. Ad annunciarla è la showgirl sui social.

Belen Rodriguez, dopo la nascita del piccolo Santiago, non aveva mai nascosto il desiderio di poter diventare mamma per la seconda volta. Questa gioia sta finalmente per arrivare. Non è di certo un mistero, infatti, che la bella showgirl argentina sia in dolce attesa del suo secondo figlio. Il nome scelto per la piccola che a breve sconvolgerà le loto vite è Luna Marie, scelto di comune accordo non solo con il futuro papà Antonino Spinalbese, ma anche con Santiago. In quanto se la Rodriguez voleva chiamarla Marie, lui ha suggerito Luna che è riuscito a convincere proprio tutti.

In molti si chiedono, visto che Belen è incinta da diversi momenti, quando succederà il lieto evento. A svelarlo è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che la mostra intenta a sottoporsi ad un’ecografia e rivela che alla nascita di sua figlia non manca poi così tanto. Anche se, molto probabilmente per garantire un minimo di privacy alla sua famiglia, ha scelto di non dilungarsi in ulteriori spiegazioni.

Manca poco alla nascita di Luna Maria, la figlia di Belen, ma scopriamo insieme che cosa ha rivelato a tal proposito.

Belen Rodriguez lo annuncia sui social: manca poco alla nascita di Luna Marie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez, come anticipato, ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto che la immortala mentre si sottopone all’ennesima ecografia. La bella modella argentina ne ha approfittato per confidare ai suoi fedeli sostenitori che manca poco tempo alla nascita di Luna Marie e che lei non vede l’ora di scoprire il suo volto. Anche se Antonino Spinalbese è convinto somigli a lui.

LEGGI ANCHE –> “Cecilia Rodriguez impari dalla sorella Belen. Ecco cosa mi ha detto”: affondo di Vera Gemma

La Rodriguez però almeno per il momento non ha voluto rilasciare maggiori dettagli in merito al lieto evento, chiarendo soltanto che ormai manca davvero poco alla sua nascita. Sicuramente, non appena la piccola vedrà la luce, sarà la stessa Belen a comunicarlo ai suoi fedeli sostenitori con cui nel corso di questi anni ha condiviso gioie, come la nascita di Santiago e la scoperta dell’amore con il giovane Spinalbese, e dolori, come la seconda rottura con Stefano De Martino. In quanto il loro ritorno di fiamma non è andato come sperato ed il primo ad accorgersi di ciò sarebbe stato proprio il piccolo Santiago, il figlio nato dal loro matrimonio.

Belen Rodriguez sta per partorire e tutti noi non vediamo l’ora di conoscere la piccola Luna Maria.