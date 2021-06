Antonino Spinalbese, rivelazione sulla figlia Luna Marie: la reazione di Belen

Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sulla gravidanza di Belen Rodriguez facendo una rivelazione su sua figlia Luna Marie.

Antonino Spinalbese è noto al grande pubblico per essere il nuovo compagno di Belen Rodriguez. Come ormai noto, l’ex hairstylist, ed ora influencer, a breve diventerà padre per la prima volta ma non ha mai commentato tale notizia. Questo perché Antonino si è sempre dimostrato essere un ragazzo piuttosto riservato ed introverso, che ama poco parlare soprattutto se ciò che deve dire riguarda la sua vita privata. Tant’è che nonostante sia impegnato da mesi con la bella modella argentina non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione su di lei o sulla loro relazione.

Nelle scorse ore però ha deciso di venire allo scoperto e di parlare di sua figlia: Luna Marie. La piccola dovrebbe nascere a breve e tutti, compresi i fedeli sostenitori della coppia, sono curiosi di conoscerla. Per questo motivo Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione su sua figlia dando una piccola anteprima su come potrebbe essere la piccola che tra poco sconvolgerà, in senso assolutamente positivo, la sua vita.

Luna Marie uguale ad Antonino Spinalbese: la “delusione” di Belen

Tutti sono curiosi di voler conoscere il volto della figlia di Belen e Antonino, ma per questo ci vorrà ancora un po’. Per questo motivo il giovane Spinalbese ha scelto di fare una rivelazione sulla piccola rivelando, in un breve video pubblicato nelle sue Instagram stories che in realtà Luna Marie è uguale a lui.

Certo, la sua confessione forse è un po’ prematura, ma bisogna anche dire che con le nuove tecnologie in atto è possibile scoprire sicuramente maggiori dettagli sul volto dei bambini in arrivo rispetto a qualche anno fa, quindi la sua rivelazione, forse un po’ azzardata, potrebbe rivelarsi veritiera. Questa però per Belen potrebbe essere l’ennesima “batosta”. Il motivo?

La Rodriguez, non appena ha ufficializzato la sua seconda gravidanza, ha confidato al grande pubblico di sperare che Luna Maria, a differenza del suo primogenito Santiago De Martino, potesse somigliarle esteticamente, visto che l’ometto di casa è la fotocopia di papà Stefano. La storia, a distanza di anni, sembrerebbe dunque essersi ripresa perché secondo quanto dichiarato da Spinalbese, anche Luna Marie sarebbe uguale al suo papà e dalla mamma, almeno per il momento, non avrebbe ereditato nulla.

Ma come ha reagito Belen Rodriguez di fronte alla rivelazione del suo compagno? La bella modella argentina ha scelto, almeno per il momento, di mantenere il silenzio e di non commentare quanto dichiarato da Antonino nelle scorse ore sul suo account Instagram. Tra l’altro lui, negli scorsi giorni, ha fatto una grande prova d’amore per lei.