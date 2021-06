“Sto male”: Rosalinda Cannavò lo confessa in diretta. Ecco cos’è successo

Rosalinda Cannavò ha fatto preoccupare i fan durante una recente diretta su Instagram: ecco che cosa è successo.

Rosalinda Cannavò, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, oltre ad aver trovato l’amore al fianco di Andre Zenga, ha ritrovato una nuova popolarità con il pubblico del piccolo schermo. L’attrice, infatti, si è rivelata essere uno dei personaggi più amati dal popolo della rete.

Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori si sono subito preoccupati per lei non appena ha confidato di stare poco bene. Fortunatamente però non si tratta di nulla di grave, ma da qualche giorno a questa parte Rosalinda ha problemi con la cervicale e nessuna cura che ha provato fino ad oggi è sembrato darle qualche effetto. Tant’è che, dopo essersi sottoposta ad un massaggio, ha deciso di rivolgersi ad uno specialista per venire a capo della faccenda.

Rosalinda Cannavò lo ha confessato in diretta, rivelando di essere stanca di trovarsi in questa situazione.

Rosalinda Cannavò lo confessa in diretta: “Non ce la faccio più”

Rosalinda Cannavò durante una diretta su Instagram ha confidato ai suoi fedeli sostenitori che sono giorni purtroppo che sta affrontando questo problema. Inizialmente pensava fosse un malore passeggero, invece si è rivelato tutt’altro visto che l’ha bloccata da giorni e per questo motivo ha scelto di rivolgersi ad uno specialista. Nella speranza che quest’ultimo sia in grado di trovare una soluzione al suo problema.

“Ragazze sono giorni che sto male con la cervicale, con la schiena” ha esordito la fidanzata di Andrea Zenga, che di recente è caduta in suo tranello. “Non chiudo occhio da un po’ di giorni infatti si vede dalle mie occhiaie” ha poi continuato amareggiata.

“Purtroppo non so veramente come trovare la soluzione“ ha confidato. “Oggi andrò da un fisioterapista probabilmente perché devo necessariamente farmi curare questo problema” ha poi aggiunto. “Tra l’altro Anna, la custode dove sta Andrea, mi ha fatto un massaggio con un prodotto straniero che dicono sia molto efficace. Vediamo se fa effetto” ha concluso Rosalinda. “Io incrocio le dita. Non ce la faccio più. Vi faccio sapere se trovo il fisioterapista e stasera starò meglio. Anche perché domani devo partire”.

Fortunatamente però la Cannavò può sempre fare affidamento su Andrea Zenga, che mai come in queste ore le sta affianco per poter rendere queste ore il più leggere possibili.

I fan di Rosalinda Cannavò si sono subito preoccupati, ma siamo sicuri che lo specialista a cui ha scelto di rivolgersi sarà in grado di trovarle una soluzione che possa permetterle di tornare a stare di nuovo bene.