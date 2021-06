“Nessuno sa farlo come te”: Giulia Salemi confessa tutto, la verità su Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è venuta allo scoperto, rivelando tutta la verità su Pierpaolo Pretelli e lui non si è affatto tirato indietro.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella di origini persiane, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo Pretelli. I due, insieme, appaiono più felici di quanto non lo fossero mai stati prima d’ora con le loro precedenti relazioni. Per questo motivo i loro fedeli sostenitori sono più contenti che mai di vederli così, pronti a sostenerli da tutti coloro che invece sono convinti che questa relazione sia nata soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno della casa più spiata d’Italia.

La figlia di Fariba Tehrani, sul suo profilo Instagram, ha scelto di venire allo scoperto e di rivelare al grande pubblico della rete qualcosa che non immaginano lontanamente sull’ex velino moro di Striscia La Notizia. Con cosa a che fare questa confessione? Su una particolare abilità di lui e mi raccomando: non siate maliziosi!

Giulia Salemi ha fatto una confessione su Pierpaolo Pretelli e lui non si è di certo tirato indietro, confermando il tutto.

Pierpaolo Pretelli, romantico con Giulia Salemi: “Sempre più in alto”

Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al suo compagno. Molto probabilmente la foto risale alla loro prima vacanza insieme. Vacanza che hanno scelto di interrompere per mostrare tutto il loro sostegno a Dayane Mello, che in queste ore ha dovuto fare i conti con un terribile lutto.

Pierpaolo Pretelli nello scatto solleva Giulia e lei ha confidato agli utenti della rete che nessuno riesce a tenerla così in alto come fa lui: “Come mi sollevi tu nessuno …” ha scritto lei, commentando la foto che ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori. “Anche post pranzo” ha poi aggiunto, sottolineando tutta la sua forza e lui non si è di certo tirato indietro, confermando il tutto e aggiungendo anche una dedica speciale per lei: “Sempre più in alto” ha aggiunto romantico, facendo sognare in primis la sua compagna ma anche tutti i loro fedeli sostenitori che sono al settimo cielo di vederli più felici e innamorati che mai.

Giulia e Pierpaolo, nonostante nessuno credesse nel loro amore nato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, hanno saputo dare uno schiaffo morale a tutti loro che insinuavano che la loro relazione fosse fondata soltanto sulla voglia di visibilità e non perché realmente interessati l’uno all’altra, ma il tempo ha saputo confermare che si sbagliavano. La coppia si ama e pure tanto.