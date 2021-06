Piccola operazione per Mara Venier: si scopre solo ora. Lo confessa così

Mara Venier si è sottoposta ad una piccola operazione. La confessione è arrivata in maniera inaspettate, tra coccole e carezze.

Mara Venier, dopo una stagione televisiva ricca di soddisfazioni, in quanto la sua Domenica In ha battuto ogni possibile record confermandola ancora una volta come la regina indiscussa della domenica, si gode un po’ di meritato relax. La zia più amata d’Italia non ha mai nascosto di amare il suo ruolo di nonna e i suoi nipoti e non appena ha un momento libero corre subito da loro, pronta a coccolarli e a recuperare tutto il tempo perso durante i vari lockdown che li ha tenuta lontani da loro.

Sul suo profilo Instagram ha recentemente pubblicato una breve clip che la immortala, al fianco di suo marito Nicola Carraro, a coccolare il suo nipotino e tra un abbraccio e una carezza, la conduttrice più amata della domenica ha confidato di essersi sottoposta ad un intervento e per questo motivo, mentre giocava con lui, tratteneva sul suo viso una sacca contente del ghiaccio. Molto probabilmente per alleviare, per quanto possibile, la sensazione di fastidio e dolore.

Mara Venier si è sottoposta ad una piccola operazione ed ha annunciato il tutto mentre coccolava il suo amato nipotino.

Mara Venier, piccolo intervento ai denti: la confessione tra le coccole

Mara Venier ha sempre condiviso ogni cosa con il suo fedele pubblico. Pubblico che non l’ha mai abbandonata durante il corso di questi anni. Per questo motivo ha voluto confidare loro il piccolo intervento subito in queste ore. Un intervento di routine ai denti, che non è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Tant’è che ha scelto di condividere questo momento con i suoi fedeli sostenitori su Instagram mentre era intenta a guardare un film e a coccolare il suo amato nipotino, che sembra avere occhi soltanto per i suoi nonni.

Mara Venier ha subito un piccolo intervento, ma nemmeno questo sarà in grado di fermarla. La zia più amata d’Italia, durante il corso di questi mesi, purtroppo è stata vittima di alcuni incidenti che hanno provato a metterla ko, ma nonostante il dolore Mara si è sempre rialzata più forte di prima senza mai abbandonare nemmeno la conduzione di Domenica In. Conduzione che ha scelto di ripetere anche durante l’arco della prossima stagione televisiva. Nonostante in un primo momento aveva scelto di prendersi una pausa dallo show, ma il pubblico del piccolo e il direttore della rete sono riusciti a farle cambiare idea a riguardo.

La zia più amata di Italia è pronta a tornare sul piccolo schermo a settembre ma prima, piccoli interventi a parte, deve prima trascorrere questi mesi di vacanza in compagnia delle persone che più ama al mondo.