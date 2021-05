Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto per Dayane Mello dopo la morte della madre

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo la morte della madre di Dayane Mello, annunciano sui social l’importante scelta fatta per l’amica.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mettono fine alla prima vacanza d’amore per rientrare in Italia il prima possibile e poter stare vicini all’amica Dayane Mello, colpita nelle scorse ore da un grave lutto. Con un messaggio pubblicato su Instagram, la Salemi e Pretelli, partiti negli scorsi giorni per Samanà, in Repubblica Dominicana per godersi il primo viaggio d’amore, hanno annunciato l’immediato ritorno in Italia mettendo fine, in anticipo, alla loro vacanza.

Una scelta che la coppia ha maturato per poter sostenere Dayane Mello in un momento difficile e doloroso della sua vita. Prima di partire per Samanà, Giulia e Pierpaolo avevano trascorso un weekend con Dayane Mello con cui è nata una bella amicizia durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Ci uniamo al dolore di Dayane Mello”

Dayane Mello è stata colpita dal lutto per la morte della madre che stava combattendo contro un tumore. Ad annunciare l’importante perdita è stata la stessa modella brasiliana con un messaggio pubblicato su Instagram. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in vacanza, sono stati raggiunti dalla notizia decidendo di rientrare in Italia per poter aiutare Dayane ad affrontare il suo dolore.

“Un brutto risveglio questa mattina per noi. Abbiamo appreso che la mamma di Dayane Mello è venuta a mancare. Il nostro dolore si unisce al suo e a quello di tutta la famiglia. La nostra vacanza finisce qui. Ci vediamo in Italia”, hanno scritto Giulia e Pierpaolo.

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, dopo delle piccole discussioni, Giulia e Dayane avevano instaurato un bel rapporto d’amicizia che stanno coltivando anche nella vita di tutti i giorni trascorrendo insieme il tempo libero che hanno a disposizione.

Di fronte al nuovo dolore che ha colpito Dayane la quale, lo scorso febbraio, è stata colpita anche dalla morte del fratello Lucas, la Salemi, insieme al fidanzato Pierpaolo, ha deciso di mettere immediatamente fine alla sua vacanza e rientrare in Italia.