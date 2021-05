Vuoi copiare il look color-block di Silvia Toffanin e Michelle Hunziker ma non sai come fare? Non preoccuparti, ecco i nostri consigli per rubare il look di entrambe!

Si tratta di un outfit semplice eppure d’impatto, che ha attirato la nostra attenzione ed al quale non abbiamo ancora smesso di pensare.

Di che cosa parliamo? Ma semplicemente dell’outfit camicia e pantaloni di Silvia Toffanin che ci ha fatto girare la testa!

Non siamo le uniche, di certo, ad averlo notato se anche Michelle Hunziker ha deciso di riproporre una versione di questo look anche se decisamente più estiva.

Il look sembra semplicissimo eppure è estremamente alla moda: i capi possono essere riutilizzati in tantissime occasioni anche se insieme sono un vero portento.

Se ti vesti sempre di nero e non ne puoi veramente più, questo è l’articolo che fa per te: scopiamo come realizzare un look seguendo l’esempio di Silvia Toffanin e Michelle Hunkizer!

Look color-block come Michelle Hunziker e Silvia Toffanin a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

A vederlo fa sicuramente un’ottima impressione ma quando si tratta di realizzarlo, ecco che la situazione si complica.

Di che cosa parliamo? Ma semplicemente del look in color-block, la tecnica che ti permette di accostare due colori molto diversi tra loro creando un outfit veramente bellissimo!

Silvia indossa una camicia gialla leggera di DSquared mentre i pantaloni sono di Ocean Pants.

Il look di Michelle prevede un top celeste ed a corpetto (ti avevamo spiegato qui, seguendo l’esempio di Noemi, che questo tipo di top sta tornando) e un paio di pantaloni simili, con la vita alta e la gamba larga.

Entrambe hanno deciso di affidarsi ad una combinazione di giallo e blu, seppur scegliendo tonalità differenti. Anche se Michelle ha “invertito” l’ordine dei colori scelto da Silvia Toffanin, il risultato del look in color-block non cambia: anzi!

Le tonalità più chiare e sul pastello scelte da Michelle sono veramente estive mentre quelle più “piene” e scure scelte da Silvia danno un’idea di professionalità.

Insomma, entrambi i look cambiano molto semplicemente dando la giusta attenzione alle tonalità e sono perfetti sia per la spiaggia od un aperitivo che per un incontro di lavoro!

Ma come puoi copiarli anche tu?

I capi per copiare il look di Michelle Hunziker e di Silvia Toffanin: ecco le nostre proposte

Certo, vedere l’outfit è un conto ma replicarlo è molto difficile!

Bene, forse è il caso di ricrederci: noi abbiamo delle opzioni da proporti che ti permetteranno di copiare questo look color-block in un attimo e che potrai riutilizzare quando vuoi.

Partiamo dai pantaloni di Bershka, che trovi sul sito di Zalando cliccando qui: noi ti abbiamo proposto il paio color carta da zucchero ma ci sono anche in giallo!

Puoi iniziare da questa scelta, cercando di capire qual è il colore che potresti usare più spesso anche per altri outfit.

Il giallo ed il blu stanno bene con colori neutri e basic ma, in ultima istanza, la scelta dev’essere tua!

Passiamo poi al top.

Per cercare un’opzione che fosse il più possibile un mix tra i due capi proposti sia da Michelle Hunziker che da Silvia Toffanin, abbiamo deciso di proporti questa camicetta di River Island che trovi sempre su Zalando cliccando qui.

Si tratta di una blusa crop-top (l’abbiamo scelta in giallo) perfetta sia per il lavoro che per un aperitivo!

Insomma, come vedi ricreare il look di Michelle Hunziker e di Silvia Toffanin non è così difficile, anzi!

Si tratta di una combinazione di colori decisamente alla moda ed elegante, molto spesso poco sfruttata e che attirerà tutta l’attenzione su di te.

Insomma, se sei una fan del nero e dei colori basic che ha voglia di provare a rivoluzionare il suo aspetto, questo look in color-block è un primo passo da provare assolutamente.

Semplice da realizzare, di grande effetto e veramente adorabile: addio abiti neri, benvenuto color-block!