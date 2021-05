Copia il look di Noemi: ecco le nostre idee per replicare il suo outfit sensuale con l’abito bustier di Elisabetta Franchi!

Che Elisabetta Franchi sia uno dei marchi (ed anche delle stiliste) più in voga del momento ed anche più attento ai trend della moda è indubbio.

Ogni sua collezione, infatti, interpreta alla perfezione i must have del momento ed i suoi abiti sono sempre elegantissimi (oltre che veramente di ottima qualità).

Oggi abbiamo deciso di ricreare un look proposto dalla famosissima cantante Noemi che ci ha decisamente colpito.

Un abito color pesca, abbinato a delle scarpe bianche, ed il gioco è fatto: il look è giovanile, estivo ed estremamente elegante, senza rinunciare alla sensualità.

I corsetti, poi, stanno tornando e tra poco li vedremo ovunque: che ne dici di battere tutti sul tempo prendendo spunto da Noemi?

Copia il look di Noemi: ecco il suo outfit con l’abito bustier di Elisabetta Franchi

Essere sensuali senza essere volgari ti sembra impossibile? Sfoggiare un look classico e semplice da abbinare senza perderti gli ultimi trend è un problema irrisolvibile?

Bene, evidentemente non avevi ancora visto uno degli ultimi look di Noemi, quello nel quale sfoggia un elegantissimo (ma sensualissimo) abito bustier color pesca firmato da Elisabetta Franchi.

Il colore è perfetto per interpretare gli ultimi trend delle nuance estive, senza essere aggressivo od “immettibile” nei prossimi anni. La sua tonalità gioca un forte contrasto con la profonda sensualità del modello bustier, particolare per il suo rimando ai corpetti.

LEGGI ANCHE –> “Little black dress” il must have da avere nell’armadio come quello di Alessia Marcuzzi

Il vestito di Elisabetta Franchi per copiare il look di Noemi potete trovarlo cliccando su questo link sul sito ufficiale di Elisabetta Franchi.

Si tratta di un tubino elastico con inserti in raso, bretelle regolabili e che sfoggia un effetto ottico che passa dal lucido all’opaco in un attimo, grazie alla varietà dei tessuti.

Le scarpe, un paio di pumps bianche dal tacco alto, sono di Jimmy Choo, trovate sul sito di Luisa Via Roma: le potete acquistare cliccando su questo link!

Come fare per rubare il look di Noemi? Ecco le nostre opzioni

Non preoccuparti, però, non ti lasceremo solo “sognare” un look del genere, abbiamo pensato a delle opzioni che siano più abbordabili ma comunque in linea con questo look!

Se vuoi copiare il look di Noemi, quindi, ti basterà provare questo abito che abbiamo trovato su Z: per comprarlo ti basterà cliccare su questo link!

L’abito è di H&M e lo abbiamo scelto proprio perché il modello bustier sarà uno dei più ricercati nei prossimi tempi. (Lo trovi cliccando qui).

Meglio essere preparati! Il colore è un classico nero (ma niente ti vieta di comprarlo in altre tonalità) con coppe preformate ed in maglina (ti abbiamo spiegato qui perché è un’ottima scelta).

L’abito bustier, nonostante la sua spiccata sensibilità, è di certo una soluzione ottima per evitare di esagerare.

Prossimamente, infatti, fioriranno corpetti e crop-top bustier e ci sarà una vera e propria gara a chi si aggiudicherà il più sensuale!

Un abito, invece, è perfetto per rimanere “sulla cresta dell’onda“, senza pentirsi (appena passata la stagione) dell’acquisto fatto.

Per le scarpe, invece, abbiamo pensato di proporti questa opzione, più classica. Le scarpe bianche, infatti, possono risultare difficili da abbinare quando non hai intenzione di accostarle ad un look pastello!

Siccome sappiamo che il tuo armadio non è provvisto solo ed esclusivamente di completi di tonalità pacate, abbiamo deciso di proporti questo paio di Glamorous che trovi cliccando qui sul sito di Zalando.

Il modello è perfetto per gli eventi più eleganti e puoi star certo che non passerà di moda tanto presto.

(Non solo sono le scarpe preferite da Meghan Markle ma sono anche in giro da decenni).

Insomma, si tratta di un acquisto di cui non ti pentirai e che potrai riproporre in futuro.

Perfette anche con questo vestito, sono proprio il paio di scarpe che ti serve per completare il tuo armadio!