Diletta Leotta e Can Yaman, weekend d’amore e video per zittire gli haters

Diletta Leotta e Can Yaman, weekend d’amore a Capri tra baci e abbracci: il video che zittisce tutti gli haters.

Diletta Leotta e Can Yaman si godono il primo weekend dal sapore estivo. Lasciata la città, la conduttrice e l’attore turco si sono concessi un fine settimana in una delle isola più belle. Circondati dal mare di Capri, tra baci, abbracci e sorrisi, la Leotta e Yaman condividono la loro felicità sui social mettendo fine a tutti i rumors sulla loro storia d’amore.

Dopo settimane, la coppia è tornata a mostrarsi insieme sui social. Bellissima, in costume, felici e innamorati, Diletta Leotta e Yaman rispondono con un video e alcune foto che testimoniano il loro amore.

Weekend a Capri per Diletta Leotta e Can Yaman tra baci, abbracci e sorrisi

Dopo settimane di rumors sulla loro storia, Can Yaman e la Leotta tornano a mostrarsi insieme sui social. La coppia sta proteggendo la proprio storia d’amore da gossip e pettegolezzi vari, ma ha deciso di fare un’eccezione regalando ai fans un video e nuove foto di coppia. A pubblicare il tutto è stato l’attore turco che, da lunedì 31 maggio, sarà il protagonista della nuova soap opera di canale 5 “Mr Wrong”.

L’attore turco, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un video girato in barca in cui è insieme alla fidanzata, sempre più bella. Successivamente, Yaman ha pubblicato anche le foto che vedete qui in alto. “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”, ha scritto l’attore.

Le foto hanno diviso i fan. Accanto alle critiche, infatti, non sono mancati i commenti positivi da parte dei fans. “Innamorata di voi”, “Meravigliosi”, “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i vostri sorrisi. Sono felice per te, per voi Can e Diletta”, “Sono proprio felice che hai ricominciato a mettere foto con Diletta fregandotene di tutti! Siete bellissimi”, hanno scritto alcuni utenti.

Dopo lo sfogo sui social, Diletta Leotta è tornata a godersi la storia d’amore con Can Yaman rispondendo con i loro sorrisi alle critiche.