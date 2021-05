Victoria dei Maneskin cita Harry Styles: Damiano commenta e il web si scatena

Victoria dei Maneskin pubblica nuove foto e cita Harry Styles: Damiano commenta, lei risponde e il web si scatena.

Victoria e Damiano dei Maneskin scatenano i fans dei Maneskin, innamorati della loro amicizia. Dopo l’ultimo periodo decisamente intenso, i Maneskin si sono concessi un sabato di relax. La bassista, appena sveglia, ha regalato ai fans prima il buongiorno e poi alcune foto accompagnate da una didascalia che è stata commentata da Damiano.

Il commento del frontman dei Maneskin e la risposta di Victoria hanno scatenato i fans che, su Twitter, ma anche sotto il post di Victoria, hanno esaltato la splendida amicizia che lega i due componenti dei Maneskin.

Scambio di commenti tra Victoria e Damiano dei Maneskin: i fan innamorati della loro amicizia

“Hard candy dripping on me ’til my feet are wet”, ha scritto Victoria De Angelis sotto la foto che vedete qui in alto citando un verso della canzone “Kiwi” di Harry Styles. Tra i tanti commenti e i 630mila like sono spuntati anche quelli di Damiano. Il frontman, oltre a lasciare il proprio like al post dell’amica, ha anche commentato così: “Madonna che chica mala”. “Più di te”, ha risposto Victoria scatenando l’entusiasmo dei fans sia su Twitter che su Instagram.



“Senti chi parla”, ha commentato una ragazza. “Sto morendo“, ha aggiunto un’altra. E ancora: “Glielo diciamo a Dami che tra i due la chica mala è lui?”, “Damiano ma non eri tu la chica mala suprema?”, “vedo che sono tornate le frecciatine che ci piacciono”.

Anche su Twitter, i fans si sono scatenati pubblicando anche vecchie storie dei Maneskin.